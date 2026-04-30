"Tanken macht keinen Spaß. Die Preissteigerung kann jeder an der Tanksäule selber mit ablesen", konstatierte André Wessels. Diese klaren Worte des Chefs von Wessels Cargo setzten den Ton für ein Panel, das unter dem Titel "CO2 adé: Elektrische Logistik löst den Diesel ab!" auf dem Branchentreff "Flotte!" vor kurzem in Düsseldorf stattgefunden hat. Die Expertenrunde unter Leitung von electrive-Chefredakteur Peter Schwierz diskutierte die Frage, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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