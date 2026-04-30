DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern (Vorabschätzung)
=== gg Vormonat gg Vorjahr +/- Prozent +/- Prozent Apr 26 Mrz 26 Apr 26 Mrz 26 Belgien +1,4 +0,2 +4,3 +2,2 Bulgarien +2,0 +0,9 +6,2 +2,8 Deutschland +0,5 +1,2 +2,9 +2,8 Estland +0,9 -0,2 +3,3 +3,5 Finnland 0,0 +0,7 +2,3 +2,5 Frankreich +1,2 +1,1 +2,5 +2,0 Griechenland +1,7 +2,0 +4,6 +3,4 Irland +0,5 +1,7 +3,6 +3,6 Italien +1,7 +1,6 +2,9 +1,6 Kroatien +1,4 +1,2 +5,4 +4,6 Lettland +0,6 +2,1 +3,0 +3,4 Litauen +0,7 +1,6 +4,9 +4,4 Luxemburg +2,0 +1,8 +5,2 +3,8 Malta +3,3 +1,1 +2,4 +2,3 Niederlande +1,7 +0,8 +2,5 +2,6 Österreich +0,4 +1,0 +3,3 +3,1 Portugal +2,0 +1,1 +3,3 +2,7 Slowakei +0,4 0,0 +4,0 +3,7 Slowenien +1,8 +0,4 +3,4 +2,4 Spanien +0,7 +1,5 +3,5 +3,4 Zypern +2,2 +1,0 +3,0 +1,5 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
April 30, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)
