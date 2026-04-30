BERLIN, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO wurde mit dem iF Design Award 2026 für seine KI-gestützten kabellosen Erholungsstiefel ausgezeichnet. Die Auszeichnung hebt insbesondere das Produktdesign sowie die technologische Umsetzung im Bereich der muskulären Regeneration hervor.





Der iF Design Award zählt zu den international anerkannten Designpreisen und bewertet Produkte nach den Kriterien Innovation, Funktionalität und Nutzererlebnis.

Mit den UREVO Recovery Boots bringt das Unternehmen ein KI-gestütztes Therapiegerät auf den Markt. Die zugrunde liegende Technologie wurde bislang vor allem im professionellen Umfeld eingesetzt und ist nun auch für den privaten Gebrauch verfügbar.





Professionelle Regeneration für zu Hause

Viele Sportlerinnen, Sportler und aktive Menschen kennen das Problem: Die Regeneration nach dem Training ist oft unregelmäßig und bringt nicht den gewünschten Effekt. Professionelle Systeme sind teuer, kompliziert oder schlicht nur im Leistungssport zu finden. Und wer kein Fachmann ist, verliert sich schnell in den unzähligen Einstellungsmöglichkeiten. Das System wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Das KI-gesteuerte System analysiert den Muskelzustand in Echtzeit und regelt den Luftdruck automatisch für optimale Ergebnisse, ganz ohne Einarbeitung oder Expertenwissen.

Intelligent, personalisiert, durchdacht

Hinter dem kompakten, kabellosen Design steckt eine Menge Technologie. Das Massagesystem passt sich in Echtzeit an die individuellen Bedürfnisse an und mit 32 verschiedenen Modi ist für jeden etwas dabei, ob leichte Entspannung nach einem langen Tag oder intensive Massage nach hartem Training. Das System wird zudem regelmäßig per OTA-Update aktualisiert.

Die Steuerung läuft über die UREVO-App - intuitiv und ohne jegliches Fachwissen. Druckzonen und Muskelgruppen lassen sich gezielt auswählen und Routinen ganz nach persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der Luftdruck reicht von 80 bis 180 mmHg und fördert so die Durchblutung, lindert Muskelkater und verkürzt die Erholungszeit spürbar. Vier einstellbare Größen sorgen für einen komfortablen Sitz bei unterschiedlichen Körpergrößen von 160 bis 210 cm.

Von Profis getestet, von Athleten empfohlen

Die Boots überzeugen nicht nur mit preisgekröntem Design, sondern haben sich auch im echten Wettkampfeinsatz bewährt. Bei den USASA Nationals 2026 kamen die UREVO Recovery Boots als Teil der KI-gestützten Regenerationsstationen der Marke vielfach zum Einsatz. Olympiaathlet Lucas Foster, mehrfacher US-Meister im Snowboard, bringt es auf den Punkt: Die Recovery Boots gehören für ihn zur unverzichtbaren Wettkampfausrüstung.

Für UREVO-Mitgründer Davis hat die Auszeichnung eine besondere Bedeutung. "Dieser Award steht für unsere Designphilosophie: Mehr erreichen mit weniger", sagt er. "Unser Ziel ist es, professionelle Regeneration durch KI in die eigenen vier Wände zu bringen. Kein kompliziertes Setup, kein Expertenwissen nötig - einfach einrichten, einmal in der App tippen und jederzeit effektiv erholen."

Die UREVO Recovery Boots sind ab sofort auf der offiziellen UREVO-Website zum Preis von 779,99 € erhältlich.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven Lebensstil unterstützen.

Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des Unternehmens. Mit über 200 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter der America Good Design Award, iF Design Award und French Design Award, zählt UREVO zu den innovativen Marken im Fitnessbereich.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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Pressekontakt Ansprechpartner: Vincent Wang E-Mail: marketing@urevo.com