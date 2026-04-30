Künftig könnten Ampeln Fußgänger:innen aktiv erkennen und anhand dieser Informationen automatisch den Verkehr steuern. Das sieht zumindest ein Projekt des DLR vor, das einen ersten Test erfolgreich abschließen konnte. Was die Verantwortlichen damit erreichen wollen. Künstliche Intelligenz soll in Zukunft auch den Straßenverkehr - zumindest teilweise - verändern. Schon jetzt fragen sich Forschende etwa, ob sich möglicherweise die Implementierung einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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