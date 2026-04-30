OpenAIs ChatGPT kann es schon lange -Â jetzt zieht Gemini nach. Googles KI-Chatbot ist jetzt in der Lage, auf Wunsch der Nutzer:innen direkt im Chat Dateien zu erstellen. Unterstützt werden eine ganze Reihe von Formaten. Anders als bei OpenAIs ChatGPT oder Anthropics Claude schauten Nutzer:innen von Googles KI-Chatbot Gemini bisher durch die Finger, wenn sie in einem Chat die Ausgabe von Inhalten in einer zum Download verfügbaren Datei verlangten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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