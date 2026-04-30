Wiesbaden (ots) -
Die für den 08.05.2026 angekündigte Pressemitteilung "Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben" wird verschoben. Einen neuen Veröffentlichungstermin wird das Statistische Bundesamt in der Wochenvorschau bekannt geben.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6266200
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