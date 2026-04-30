© Foto: Sascha Lotz - picture alliance/dpaEli Lilly überrascht mit kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung im ersten Quartal 2026, hebt die Jahresprognose deutlich an und kündigt neue Mega-Deals an.Eli Lilly hat im ersten Quartal 2026 die Markterwartungen klar übertroffen. Analysten hatten je Aktie einen Gewinn von 6,66 US-Dollar bei einem Umsatz von 17,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Tatsächlich meldete der US-Pharmakonzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,55 US-Dollar sowie einen Umsatz von 19,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg damit um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 7,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 168 Prozent. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte nach der …Den vollständigen Artikel lesen
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