Diese Woche wird es voll: Mit BMW, Infineon, Lufthansa, Zalando, Rheinmetall und Commerzbank öffnet der halbe DAX seine Bücher - begleitet von internationalen Schwergewichten wie Palantir, Disney, Toyota und Shell.Eine Woche im Zeichen der Berichtssaison: Die Q1-Zahlenflut erreicht ihren Höhepunkt mit BMW, Infineon, Lufthansa, Zalando, Daimler Truck, Rheinmetall, Vonovia, Henkel und der Commerzbank.International liefern Palantir, AMD, Pfizer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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