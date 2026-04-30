FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group haben am Donnerstag ihre im Zuge der Quartalszahlen verzeichneten Kursgewinne am Nachmittag ausgebaut. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns liege vor allem dank des starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens, lobte Cristian Nedelcu, Analyst der UBS. Er attestierte den Bonnern insgesamt gute Zahlen.

Mit einem Zuwachs von zuletzt 5,4 Prozent erklommen die Papiere im nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen sich auch freundlich präsentierenden Dax den ersten Platz und kosteten 49,30 Euro. Damit nahmen sie wieder Kurs auf das Mitte April erreichte Zwischenhoch von 50,26 Euro. Darüber wartet das Jahreshoch aus dem Februar, das mit 51,72 Euro zugleich der höchste Kurs seit vier Jahren gewesen war. Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild auf.

Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte Konzern-Chef Tobias Meyer zur Zahlenvorlage. Er bestätigte die Jahresziele. Im Tagesgeschäft gelang es DHL, das Netzwerk an die geopolitischen Verwerfungen anzupassen. Konfliktbedingt gestiegene Kosten etwa im Express-Geschäft würden im Zeitverlauf größtenteils durch etablierte Preis- und Zuschlagsmechanismen kompensiert.

Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler sieht in der Entwicklung der DHL Group ein sehr starkes Signal für den Anlagehintergrund. Er betonte die Preismacht und das zusätzliche Potenzial für Einsparungen im Fall anhaltenden Gegenwinds. Trotz des herausfordernden Umfelds komme der Paketkonzern nach wie vor gut vorwärts./ajx/lew/mis