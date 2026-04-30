APA ots news: Internationaler Tag der Feuerwehr: Wer für andere einsteht, soll selbst gut abgesichert sein

Wien (APA-ots) - - Rund 357.000 Feuerwehrleute sorgen in Österreich für Sicherheit -

99 % von ihnen ehrenamtlich. Sie rücken aus, wenn andere Hilfe brauchen: bei Bränden, Unwettern, Unfällen, Katastrophen und vielem mehr.



- Allein im Jahr 2025 rückten die Florianis zu rund 264.600 Einsätzen aus



- Eine Kooperation zwischen der Allianz Österreich und dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband will dieses Engagement nicht nur würdigen, sondern konkret etwas zurückgeben.



Am 4. Mai wird weltweit der Internationale Tag der Feuerwehr gefeiert, und auch in Österreich wird an diesem Tag

traditionellerweise dem Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, gedacht. Am Florianitag stehen die 357.000 Menschen im Fokus, die in Österreich ehrenamtlich oder beruflich für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Allein im Jahr 2025 rückten sie zu rund 264.600 Einsätzen aus, darunter 65.000 Brandbekämpfungen sowie über 189.000 Hilfseinsätze wie Verkehrsunfälle, Schadstoffeinsätze, Sturmeinsätze oder Auspumparbeiten.



Zwtl.: Verlässlich, mutig und schnell: große Wertschätzung für Österreichs Feuerwehrleute



Dieses Engagement wird in der Gesellschaft sehr geschätzt. Eine repräsentative Umfrage der Allianz bestätigt das positive Bild der Feuerwehr in der Bevölkerung: Verlässlichkeit (88 %), Mut (86 %) und Schnelligkeit (85 %) sind die Eigenschaften, die Österreicher:innen am häufigsten mit der Feuerwehr verbinden. Kein anderer Berufsstand genießt vergleichbares gesellschaftliches Vertrauen.



Diese Wertschätzung ist Ergebnis eines außergewöhnlichen Engagements: 99 % der österreichischen Feuerwehrleute versehen ihren Dienst ehrenamtlich in ihrer Freizeit, zusätzlich zu Beruf, Familie und Privatleben - oftmals nachts, an Wochenenden und unter herausfordernden Bedingungen. Während Feuerwehrleute Menschen, Gebäude und Gemeinden schützen, bietet die Allianz den Helfenden im Privatleben verlässlichen Schutz.



Die Allianz ist die erste und bisher einzige Versicherung in Österreich mit einer offiziellen Kooperation mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Als Zeichen der Wertschätzung bietet sie den heimischen Feuerwehren besondere Konditionen für die private Absicherung der Florianis an.



"Einsatz für die Allgemeinheit verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch konkrete Unterstützung. Als Allianz schaffen wir ein attraktives Angebot, damit Feuerwehrmitglieder und ihre Familien abgesichert sind, wenn etwas passiert", so René Brandstötter, CSO der Allianz Österreich.



Feuerwehrpräsident Robert Mayer ergänzt: "Die Mitglieder unserer Feuerwehren fragen nicht lange, wenn es darum geht zu helfen. Sie stehen Tag und Nacht rund um die Uhr bereit. Jederzeit können sie alarmiert werden: in ihrer Freizeit, mitten in der Nacht, im Urlaub oder bei der Arbeit. Dieses Engagement verdient nicht nur den größten Respekt, sondern auch die größtmögliche Sicherheit."



Zwtl.: Konditionen für aktive Feuerwehrleute



Bei neu abgeschlossenen Eigenheim-, KFZ-, Haushalt-, Unfall- und Rechtsschutzversicherungen sind vier Monatsprämien prämienfrei. In der Gesundheitsversicherung [1] sind es drei Monatsprämien für Sonderklasse und Kombination Sonderklasse & Wahlarzt, und das nicht nur für das aktive Feuerwehrmitglied selbst, sondern auch für mitversicherte Angehörige. Zur Inanspruchnahme genügt die Vorlage eines Feuerwehrpasses oder Dienstausweises beim Beratungsgespräch.

[1] Bei der Gesundheitsversicherung: gültig jeweils für Vertragsbeginn von 1.5.2026-1.12.2026



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