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Filme über Textilabfall und Kreislaufwirtschaft im Rahmen der Reihe "Fashion Redressed"



30.04.2026 / 13:45 CET/CEST

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Zwei Kurzfilme beleuchten die Polyester-Regenerationstechnologie von Reju und die Zusammenarbeit mit Goodwill Industries als Teil einer Serie von Markeninhalten. PARIS, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das führende Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Textilien zu Textilien, erscheint in Fashion Redressed, einer von der Global Fashion Agenda präsentierten und von BBC StoryWorks Commercial Productions für die GFA produzierten Markenserie, die einem globalen Publikum nachhaltigere Innovationen vorstellt. Die Serie feierte am 30. April auf einer BBC.com-Microsite ihre weltweite Premiere. Reju wurde für die Reihe ausgewählt und ist in zwei Kurzfilmen zu sehen, die die Arbeit des Unternehmens zur Bewältigung eines der drängendsten Probleme der Modebranche, nämlich der Textilabfälle, beleuchten. Die Filme verdeutlichen sowohl das Ausmaß des Problems als auch die gemeinsamen Lösungen, die für den Aufbau eines kreislauforientierten Textilsystems erforderlich sind. "Textilabfälle sind eine der dringendsten Herausforderungen für die Modeindustrie, deren Lösung Innovation, Infrastruktur und Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erfordert", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. "Wir sind stolz darauf, in dieser Serie vorgestellt zu werden und die koordinierten Anstrengungen in den Bereichen Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften hervorzuheben, die erforderlich sind, um die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Der erste Film untersucht das Ausmaß und die Komplexität von Textilabfällen und gibt einen Einblick in das Material Polyester sowie in die Technologie, die hinter dem von Reju entwickelten Regenerationsverfahren steht. Das zweite Thema ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit: Die Allianz zwischen Reju und Goodwill Industries unterstreicht die Bedeutung von Synergieeffekten bei der Sammlung, Sortierung, Aufbereitung und Aufbereitung. Der Film zeigt, was erforderlich ist, um ein kreisförmiges Textilsystem aufzubauen. "Goodwill ist seit langem führend bei der Ermittlung der effektivsten Wiederverwendungsmöglichkeiten für gebrauchte Textilien", sagte Steve Preston, Präsident und CEO von Goodwill Industries International. "Da die weltweite Textilproduktion weiter ansteigt, zeigt die Serie Fashion Redressed auf, wie Technologie, Infrastruktur und Zusammenarbeit die Kreislaufwirtschaft vorantreiben - die Schaffung von Gemeinschaftswerten bei gleichzeitiger Abfallreduzierung. Die Partnerschaft von Goodwill mit Reju, die in einem der Filme gezeigt wird, spiegelt unser gemeinsames Engagement für die Entwicklung praktischer, realistischer Lösungen für die Wiederverwertung und Wiederverwendung von Textilien wider". Die Serie spiegelt die wachsende Dynamik bei skalierbaren Systemlösungen für die Kreislaufwirtschaft im Textilbereich wider. Mit seiner Aufbereitungstechnologie und seinen Ökosystempartnerschaften arbeitet Reju daran, eine kritische Lücke in der Kreislaufwirtschaft für Textilien zu schließen, indem es die Sammlung, Sortierung, Aufbereitung und Regeneration von polyesterreichen Textilabfällen im industriellen Maßstab ermöglicht. "Fashion Redressed" ist ab sofort auf www.fashionredressed.com erhältlich. Über Goodwill Industries International Goodwill setzt sich dafür ein, die Lebensqualität von Einzelpersonen und Familien zu verbessern, indem es Gemeinschaften stärkt, Brücken zu Chancen baut und bedürftigen Menschen hilft, ihr Potenzial durch Lernen und die Kraft der Arbeit auszuschöpfen. Seit fast 125 Jahren helfen Goodwill-Organisationen in ganz Nordamerika Menschen dabei, einen Arbeitsplatz zu finden, ihre Familien zu unterstützen und die Zufriedenheit zu spüren, die mit der Arbeit einhergeht. Es gibt 150 lokale Goodwill-Organisationen, die Menschen durch eine Vielzahl von Arbeitsvermittlungsdiensten, Berufsausbildungsprogrammen und anderen gemeindebasierten Dienstleistungen unterstützen. Tausende von Menschen erhalten durch Goodwill Arbeit und andere menschliche Dienstleistungen, und im Jahr 2024 half die Organisation mehr als 2,1 Millionen Menschen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, Zugang zu Ressourcen zu erhalten und ihre Karriere voranzutreiben. Goodwill verkauft gespendete Gegenstände in mehr als 3.400 Einzelhandels- und Outlet-Stores in den USA und Kanada sowie über Online-Marktplätze. Mit den Einnahmen werden Ausbildungsprogramme und Stellenvermittlungen geschaffen, die den Menschen helfen, Arbeit zu finden oder ihre Karriere voranzutreiben. Goodwill spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft und ist einer der größten Förderer der Wiederverwendung in Nordamerika. Im Jahr 2024 hat Goodwill dazu beigetragen, 4,4 Milliarden Pfund an Waren im Umlauf zu halten und die Lebensdauer von Textilien und anderen gespendeten Waren zu verlängern. Für weitere Informationen oder um einen Goodwill-Standort in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie goodwill.org . Folgen Sie uns auf X/Twitter: @GoodwillIntl und Facebook, Instagram, TikTok und YouTube: @GoodwillIntl. Über BBC StoryWorks Commercial Productions BBC StoryWorks ist das preisgekrönte Studio für Markeninhalte der BBC Studios, dem kommerziellen Zweig der BBC-Gruppe. Aufbauend auf der jahrhundertealten Tradition der BBC als vertrauenswürdiger Geschichtenerzähler arbeitet StoryWorks für seine Kunden an der Erstellung wunderschön gestalteter Geschichten, die neugierige Köpfe auf allen Plattformen und in aller Welt bewegen und inspirieren. Erfahren Sie mehr über BBC StoryWorks unter www.bbc.com/storyworks . Informationen zu Reju Reju ist ein Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju, das sich im Besitz von Technip Energies befindet und eine in Zusammenarbeit mit IBM Research entwickelte Technologie nutzt, hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Kreislaufsystem für Textilien zu etablieren, um PET-Kunststoff, der in Textilabfällen nach dem Gebrauch enthalten ist, zu vermeiden. Weitere Informationen unter www.reju.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969320/REJU_BBC_StoryWorks_Series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/filme-uber-textilabfall-und-kreislaufwirtschaft-im-rahmen-der-reihe-fashion-redressed-302758750.html



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