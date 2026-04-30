Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab sofort: Premiere: "POV - Deine Geschichte zählt" (WDR)- Ab 30. April 2026: Staffel 5: "Tanoshii" (ZDF)- Ab 1. Mai 2026: 'KiKA für alle': Angebote im Diversitäts-Monat Mai- Am 14. Mai & 23. Mai 2026: KiKA Sport: Live-Übertragungen der DFB-Pokalfinale- Ab 15. Mai 2026: Premiere: "Zum ersten Mal" (ZDF)- Ab 29. Mai 2026: Reaction-Video: "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA)Premiere: "POV - Deine Geschichte zählt" (WDR), ab sofortReportagemagazin | AD & UT | für PreteensIn den Reportagen werden journalistische Themen aus der Perspektive von Jugendlichen betrachtet und dokumentarische Elemente mit der unmittelbaren Ästhetik eines Vlogs verbunden. Die Hosts Kiara Jade, Noel Dederichs, Helena Clear und Valentin Wilczek treffen spannende junge Menschen, die Hoffnung machen und Lösungen für persönliche oder auch gesellschaftliche Probleme finden.- Wo schauen? Die ersten beiden Folgen des neuen Reportage-Format sind bereits auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar. Jeden Samstag wird ein neues Video veröffentlicht.Staffel 5: "Tanoshii" (ZDF), ab 30. April 2026Multiplattformangebot | UT | für PreteensAuch in der fünften Staffel dreht sich alles um die aufregende Welt von Anime und Manga. In Battle-Shows treten zwei Creator*innen jeweils gemeinsam mit jugendlichen Fans in Teams gegeneinander an. In fünf unterhaltsamen Spiel- und Quizrunden müssen sich die Teams unterschiedlichsten und immer wieder neuen Herausforderungen stellen, um zu zeigen, wer sich in Sachen Anime und Manga besser auskennt.- Wo schauen? Fünf neue Battle-Shows sind ab 30. April 2026 kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar. Weitere fünf folgen am 7. Mai 2026.'KiKA für alle': Angebote im Diversitäts-Monat, ab 1. Mai 2026Themenbündelung | UT, AD & DGS | für alleAnlässlich des von der Europäischen Kommission ausgerufenen Monats der Diversitätzeigt KiKA in Spielfilmen und Serien wie "Einfach ungerecht" (ZDF), "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA) und "First Day" (ZDF) spannende unterhaltsame Geschichten, die neue Perspektiven ermöglichen. Reportagen und Dokus wie "Checkerin Marina", "Checker Tobi" (beide BR) und "PUR+" (ZDF) vermitteln zusätzlich Wissen über Vielfalt.- Wo schauen? Die Angebote sind ab 1. Mai 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar. Weitere Informationen stehen unter kommunikation.kika.de.KiKA Sport: Live-Übertragungen der DFB-Pokalfinale, am 14. Mai & 23. Mai 2026Live-Sportevent | für Grundschulkinder & PreteensGemeinsam mit ARD-Sportschau und ZDF-sportstudio präsentiert KiKA die DFB-Pokalfinale der Frauen und Männer. Cleo und Charlie haben bei der KiKA-Mitmach-Aktion gewonnen und sorgen am 14. Mai 2026 (Frauen) um 15:45 Uhr bzw. am 23. Mai 2026 (Männer) um 19:45 Uhr für frischen Wind in den Kommentar-Kabinen in Köln und Berlin.- Wo schauen? Die DFB-Pokalfinale sind am 14. und 23. Mai 2026 live auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Premiere: "Zum ersten Mal" (ZDF), ab 15. Mai 2026Comedy-Serie | UT | für Grundschulkinder & PreteensWer erinnert sich nicht an das erste Mal allein zu Hause, den ersten Kuss oder den ersten Tag an einer neuen Schule? Fünf Jugendliche aus verschiedenen Familien erleben in jeder Folge ein neues 'erstes Mal'. Doch aufgrund ihrer unterschiedlichen Hintergründe erleben sie die Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln.- Wo schauen? Alle acht Folgen der niederländischen Comedy-Serie sind ab 15. Mai 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Reaction-Video: "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA), ab 29. Mai 2026Comedy-Serie | UT | für Grundschulkinder & PreteensNach spannenden Schulbattles und aufregenden Wochenshows ist es so weit: Die vier besten Klassen treten im großen Superfinale gegeneinander an. Die besten Momente des Superfinales werden direkt im Anschluss als Reaction-Video von dem Schulbattle-Moderations-Duo Sarah und Lukas kommentiert und diskutiert.- Wo schauen? Das Reaction-Video zum Superfinale der 23. Staffel "Die beste Klasse Deutschlands" ist ab 29. Mai 2026, direkt im Anschluss an die Final-Show um 21:00 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) sowie auf dem KiKA-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/kika) verfügbar.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpresse-plus%2Fnonlinearer-newsletter%2Fneues-kikaninchen-welt-100.html&data=05%7C02%7CToniMaximilian.Quent%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C02ef6bd57a2d48893bd408dd107d29b6%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638684851963652865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UOlB89C%2BRiw53LuR%2BRdMcvpgsB%2BdpDYYcVOvhuW7f1M%3D&reserved=0).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6266278