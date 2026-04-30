Gerstetten (ots) -Maximilian Palzer zeigt Berufstätigen und Gruppen in drei bis vier Stunden, wie sie pflanzliche Mahlzeiten schnell und dauerhaft selbst zubereiten.Wer nach der Arbeit regelmäßig zum Lieferdienst greift statt selbst zu kochen, kennt das Muster: Vorsätze fassen, Gemüse kaufen, scheitern.Maximilian Palzer, zertifizierter Ernährungstrainer und Gesundheitstrainer aus Gerstetten, setzt dem ab sofort ein persönliches Format entgegen. Der ehemalige Personal Trainer vermittelt pflanzliche Ernährung seit Jahren im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements an Unternehmen - nun bringt er dieses Wissen erstmals als privates Kochevent direkt in die Haushalte seiner Teilnehmenden. Das Angebot richtet sich an Paare und Gruppen bis zu acht Personen.Kern des Konzepts ist nicht das Vermitteln einzelner Rezepte, sondern das Erlernen grundlegender Techniken. An einem Abend kochen die Teilnehmenden gemeinsam mit Palzer ein dreigängiges pflanzliches Menü - Vorspeise, Hauptgang und Dessert, jeder Gang in unter 30 Minuten. Palzer vermittelt dabei drei Schneidetechniken sowie einen fünfstufigen Aufbau, mit dem sich Mahlzeiten flexibel und ausgewogen zusammenstellen lassen. Drei Tage vor dem Termin erhalten die Teilnehmenden ein vorbereitendes Video. Nach dem Abend nehmen sie alle Rezepte, einen Messer-Leitfaden und weitere Materialien mit."Pflanzlich kochen hat ein Imageproblem - die meisten denken an Verzicht, fades Gemüse und stundenlanges Schnippeln mit komplizierten Zutaten. Dabei ist es das Gegenteil: Wenn man weiß, wie es geht, geht es schnell und ist das Geschmackvollste, was man auf den Tisch bringen kann", sagt Ernährungstrainer Maximilian Palzer.Das Format kostet 1.200 Euro für bis zu acht Personen inklusive Mehrwertsteuer, was bei einer Gruppe von acht Teilnehmenden 150 Euro pro Person entspricht.Jeder Abend wird individuell vorbereitet:Palzer erfasst im Vorfeld Vorlieben, Unverträglichkeiten und Ziele der Gruppe. Das Angebot ist auf vier Abende pro Monat begrenzt. Palzer verfügt über 20 Jahre Kocherfahrung sowie die Ernährungstrainer-Lizenz B. Eine Zufriedenheitsgarantie ist Teil des Angebots: Hält ein Abend nicht das vereinbarte Ergebnis, erhalten Teilnehmende eine kostenlose 30-minütige Online-Nachsession.Über Maximilian PalzerMaximilian Palzer ist selbstständiger Ernährungstrainer (B-Lizenz) und Gesundheitstrainer mit Sitz in Gerstetten (Baden-Württemberg). Er hat mehr als 20 Jahre Kocherfahrung und war als Personal Trainer und Gesundheitstrainer langjährig im Betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig, wo er Mitarbeitern von Unternehmen pflanzliche Ernährung vermittelte. Mit "Dein Kochabend" bietet er dieses Wissen ab sofort erstmals als privates Event-Format für Einzelpersonen und Gruppen in Privathaushalten an. Sein Schwerpunkt liegt auf pflanzlicher Ernährung und praxisnahen Kochtechniken für den Alltag. Das Angebot richtet sich an Berufstätige und private Gruppen im gesamten deutschsprachigen Raum.Weitere Informationen unter www.dein-kochabend.de.Pressekontakt:Maximilian Palzer Ernährungstrainer B-Lizenz,Gesundheitstrainer Breslauerstraße 7,89547 GerstettenTelefon: 0176 62216020E-Mail: info@maxpalzer.deWeb: www.dein-kochabend.deOriginal-Content von: Max Palzer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182471/6266277