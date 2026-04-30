The LYCRA Company hat seine langjährige Führungskraft Alistair Williamson zum Vice President of Product Sustainability ernannt und bestätigt sein Engagement für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen in der Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie. In dieser Rolle wird er das nächste Kapitel der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens leiten und alle Initiativen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen der Produkte, Geschäftsabläufe und Innovationsplattformen überwachen.

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The LYCRA Company has appointed longtime executive Alistair Williamson as vice president of product sustainability, reaffirming its commitment to developing sustainable solutions for apparel and personal care products.

Alistair Williamson verfügt über vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Textilfasern und Bekleidung und bekleidete Führungspositionen in den Bereichen Handel, Vertrieb und Marketing in EMEA, Nordamerika und Südasien. Vor seinem Eintritt in das Vorgängerunternehmen von The LYCRA Company im Jahr 2007 arbeitete er für zwei Nylonspinnereien.

"Die Expertise von Alistair Williamson wird unsere Nachhaltigkeitsagenda vorantreiben und unsere Kunden bei ihren sich wandelnden Anforderungen unterstützen", so Doug Kelliher, Executive Vice President, Product. "Seine Führung wird sicherstellen, dass wir weiterhin leistungsstarke Lösungen mit größerer Transparenz und geringerer Umweltbelastung liefern"

In den letzten Jahren hat The LYCRA Company bedeutende Nachhaltigkeitsmeilensteine erreicht. Hierzu gehören die Einführung der Renewable LYCRA Faser mit 70 Prozent pflanzlichen Inhaltsstoffen, die Einführung von Produkten aus recycelten Materialien und die Einholung von Zertifizierungen durch Dritte, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette zu fördern.

"Ich fühle mich geehrt, diese Rolle in dieser sich stetig weiterentwickelnden Branche zu übernehmen, um die Transformation hin zu nachhaltigeren, transparenteren Praktiken zu vollziehen", so Alistair Williamson. "Ich engagiere mich für die Förderung von Nachhaltigkeit als gemeinsame Priorität in der gesamten Organisation in enger Partnerschaft mit Branchenakteuren und zur Erzielung sinnvoller, nachhaltiger Ergebnisse."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Produkte anzubieten, die aus erneuerbaren sowie vor- und nachverbraucherrecycelten Materialien hergestellt werden, wodurch Abfall reduziert und die Voraussetzungen für eine Kreislaufwirtschaft geschaffen werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist Eigentümer der Marken LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

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