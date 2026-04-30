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Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation - der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie



30.04.2026 / 14:00 CET/CEST

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Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation - der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie einer disziplinierten, finanziellen Wachstumsstrategie



London, 30. April 2026 - Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen, gibt ein Update zur bedeutenden strategischen Transformation im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übernahme der Resulticks Global Companies Pte. Limited ("Resulticks") zu einer Bewertung von rund 1,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer reinen Aktientransaktion.



Strategische Transformation

Diginex entwickelt sich von einer eigenständigen Plattform für Nachhaltigkeit und Compliance zu einer integrierten Plattform für Kundeninteraktion und Datenanalyse weiter.



Diginex ist der Ansicht, dass Unternehmen, insbesondere Finanzinstitute und global tätige Konzerne, zunehmend integrierte Plattformen nachfragen, die Daten unmittelbar mit Entscheidungen und deren Umsetzung verbinden, anstatt sich auf fragmentierte Anbieterstrukturen zu stützen.



Darüber hinaus adressiert die integrierte Plattform eine sich abzeichnende Lücke zwischen ESG-Daten und Kundeninteraktion. Da Verbrauchersegmente - insbesondere Generation Z und Millennials - Nachhaltigkeit und Vertrauen zunehmend in ihre Kaufentscheidungen einbeziehen, müssen Unternehmen in der Lage sein, ESG-Glaubwürdigkeit in messbare Ergebnisse bei Kundeninteraktion und Umsatz zu übersetzen. Die Integration der Daten von Diginex mit den Echtzeit-Entscheidungs- und Orchestrierungsfähigkeiten von Resulticks ermöglicht es Unternehmen, ESG-Signale direkt in Kundeninteraktionen einzubetten und so Vertrauen sowie geschäftliche Auswirkungen zu stärken.



Geplante Kombination mit Resulticks

Die beabsichtigte Übernahme von Resulticks ist ein Meilenstein im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Größenordnung.



Es wird erwartet, dass Resulticks zusätzlich zu seinem starken historischen Wachstum einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 46 bis 50 Millionen US-Dollar beisteuern wird. Durch den Zusammenschluss wird die Diginex-Plattform von der Datenerfassung und Berichterstattung auf die Entscheidungsfindung und Ausführung in Echtzeit ausgeweitet. So können Unternehmen integrierte Daten in den Bereichen Compliance, Risiko und Kundenbindung nutzen.



Die vollständig aktienbasierte Struktur der Transformation spiegelt die langfristige Ausrichtung und das Vertrauen in die gemeinsame Plattform wider.



Diginex ist zuversichtlich, die geplante Transaktion mit Resulticks innerhalb der nächsten 30 Tage abzuschließen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Parteien die Transaktion letztendlich abschließen werden.





Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain, KI und Datenanalyse, um die Transparenz, die integrierte Berichterstattung und die nachhaltige Finanzierung zu verbessern.



Die diginexESG-Plattform unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI, SASB und TCFD, und bietet End-to-End-Funktionen von der Wesentlichkeitsbewertung über die Berichterstattung bis hin zur Einbindung von Stakeholdern.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.diginex.com/





Über Resulticks

Resulticks ist eine Echtzeit-Plattform für Kundeninteraktion und Entscheidungsfindung, die es Unternehmen ermöglicht, Daten zu konsolidieren, Customer Journeys zu koordinieren und messbare Ergebnisse kanalübergreifend zu erzielen. Die Plattform vereint Identitätsauflösung, Entscheidungsfindung und Umsetzung, um datengesteuerte Erlebnisse in Echtzeit in verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Einzelhandel zu ermöglichen.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://resulticks.com/





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie sich auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken können. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "annähernd", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "dürfte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die künftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.





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