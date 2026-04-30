Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Sonntag, 3. MaiLefkosia: Informeller Rat für Landwirtschaft und Fischerei (bis 5. Mai)Die für Landwirtschaft und Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU kommen zu einem informellen Treffen zusammen, das vom zyprischen Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Umwelt ausgerichtet wird. Im Mittelpunkt des Treffens steht das Risikomanagement in der Landwirtschaft. Als Grundlage der Beratungen dient eine Präsentation von Vertreterinnen und Vertretern der Weltbank zur Studie "Solutions for Better Agri-Risk Management in the European Union", an die sich ein Gedankenaustausch mit EU-Agrarkommissar Christophe Hansen sowie weiteren Beteiligten anschließt. Die Fischereiminister befassen sich mit der Evaluierung der Gemeinsamen Fischereipolitik. Der EU-Kommissar für Fischerei und Ozeane Costas Kadis, stellt die wichtigsten Ergebnisse des Evaluierungsberichts vor; im Anschluss ist ein Austausch über die künftige Ausrichtung der Politik vorgesehen. Weitere Informationen zu dem Treffen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2026/05/03-05/) und hier (https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meetings-of-agriculture-and-fisheries-ministers-agrifish/). Eine Pressekonferenz ist für Montag, 11.15 Uhr geplant, live auf EBS hier (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260505).Montag, 4. MaiMünchen: EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall auf der IFAT und an der TUMEU-Umweltkommissarin Jessika Roswall eröffnet ab 10 Uhr gemeinsam mit dem deutschen Umweltminister Carsten Schneider und Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die IFAT München 2026, ein wichtiger Branchentreffpunkt für Umwelttechnologien. Auf der Blue Stage (Halle B2) setzen sie ein Zeichen für eine enge Verzahnung von europäischer, nationaler und regionaler Umweltpolitik. Weitere Informationen hier (https://ifat.de/de/messe/presse/pressemitteilungen/detail/spitzenpolitiker-unterstreichen-die-hohe-relevanz-der-umwelttechnologien.html). Um 13:00 Uhr wird Kommissarin Roswall im Rahmen der European Union Week 2026 an der TU München einen Vortrag zum Thema "Circular by Design - How the EU Is Turning Environmental Policy into Competitive Advantage" vor 200 Studierenden halten. Weitere Informationen hier (https://www.tum.de/aktuelles/veranstaltungen/details/european-union-week-2026).München: Münchner Europa-Mai 2026 - "Gemeinsam für Europa" (bis 10. Mai)Die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München veranstalten gemeinsam mit der Landeshauptstadt München und weiteren Kooperationspartnern den Münchner Europa-Mai 2026. Bis zu 80 Organisationen und Institutionen präsentieren ein vielfältiges Programm an Mitmachaktionen und Austauschformaten für Bürgerinnen und Bürger. Das Europa-Mobil von Europe Direct München ist im gesamten Monat mit Informations-, Aktions- und Spielangeboten im Einsatz. Während der Europa-Woche sind Länder- und EU-Flaggen am Marienplatz sowie in der Fußgängerzone zu sehen. Darüber hinaus werden am 9. Mai das Rathaus, der Olympiaturm sowie die Allianz Arena in den Farben der Europäischen Union beleuchtet. Weitere Informationen hier.Berlin: Verleihung des "Preis Frauen Europas" 2026Die Europäische Bewegung Deutschland e.V. lädt gemeinsam mit dem Netzwerk "Preis Frauen Europas" und der Vertretung der Europäische Kommission in Deutschland sowie mit Unterstützung des Europarats zur festlichen Verleihung des "Preis Frauen Europas" 2026 ein. In diesem Jahr werden Prof. Dr. Gabriele Abels und Ina Rumiantseva ausgezeichnet. Ina Rumiantseva engagiert sich als Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin insbesondere für Demokratie, Menschenrechte und die Freilassung politischer Gefangener in Belarus. Prof. Dr. Gabriele Abels ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Tübingen und ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg. Mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihrem gesellschaftspolitischen Engagement steht sie für europäische Integration, Demokratie und Gleichstellung. Im Anschluss an den Festakt findet ein Stehempfang statt. Uhrzeit: 4. Mai 2026, 17:00 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Kontakt für Rückfragen: Martin Hölscher, pfe@netzwerk-ebd.de. Weitere Informationen und Programm hier (https://netzwerk-ebd.de/aktuelles/events/preisverleihung-frau-europas-2026-04-05-2026/).Eriwan (Armenien): Tagung der Europäischen Politischen GemeinschaftAuf der achten Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft kommen Führungsspitzen aus ganz Europa in Eriwan (Armenien) unter dem Motto "Die Zukunft gestalten: Einheit und Stabilität in Europa" zusammen. In einer Zeit tiefgreifender geopolitischer Veränderungen werden die Führungsspitzen erörtern, wie die Zusammenarbeit intensiviert und die Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Resilienz, zur Förderung der Konnektivität und zur Stärkung der Sicherheit in den Bereichen Wirtschaft und Energieversorgung aufeinander abgestimmt werden können. Den gemeinsamen Vorsitz auf dem Gipfeltreffen führen António Costa, Präsident des Europäischen Rates, und Nikol Pashinyan, Ministerpräsident der Republik Armenien. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt ebenfalls teil. Das Treffen wird vor dem ersten bilateralen Gipfeltreffen EU-Armenien stattfinden. Weitere Informationen zu dem Treffen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/03/26/first-ever-eu-armenia-summit-to-take-place-on-4-and-5-may-2026/). Informationen zur Pressekonferenz auf EBS+ live in Kürze hier (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260504).Eriwan (Armenien): Erstes Gipfeltreffen EU-Armenien (bis 5. Mai)Zum ersten Mal findet ein Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und Armenien statt. Der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, werden die EU gemeinsam vertreten. Ministerpräsident Nikol Paschinjan wird Armenien vertreten. Im Vorfeld des Gipfeltreffens werden Präsident Costa und Präsidentin von der Leyen am 4. Mai 2026 in Eriwan an der Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2026/05/04/epc/) teilnehmen. Der Schwerpunkt des Gipfeltreffens EU-Armenien wird auf der Stärkung der bilateralen Beziehungen, insbesondere der Konnektivität in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales, liegen. Die Führungsspitzen werden ferner über die Fortschritte bei der Gewährleistung von Frieden, Sicherheit, Konnektivität und Wohlstand im Südkaukasus sowie über die derzeitigen globalen Herausforderungen, einschließlich der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten und in der Ukraine, beraten. Weitere Informationen zu dem Treffen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/03/26/first-ever-eu-armenia-summit-to-take-place-on-4-and-5-may-2026/).Brüssel: Treffen der EurogruppeDie Eurogruppe ist ein informelles Gremium, in dem Ministerinnen und Minister aus den Mitgliedstaaten des Euroraums über Fragen beraten, die in ihre gemeinsame Verantwortung hinsichtlich des Euro fallen.EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260504) überträgt die Pressekonferenz ab 19.30 Uhr live. Weitere Informationen zu dem Treffen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2026/05/04/).Dienstag, 5. MaiBrüssel: Rat für Wirtschaft und FinanzenDie für Wirtschaft und Finanzen zuständigen Ministerinnen und Minister der EU befassen sich laut vorläufiger Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2469-2026-INIT/en/pdf) mit mehreren Gesetzgebungsvorhaben. Vorgesehen ist eine allgemeine Ausrichtung zu einer Verordnung über den Zugang der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) und des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) zu Mehrwertsteuerinformationen auf EU-Ebene. Zudem steht das Paket zur Marktintegration und Marktaufsicht auf der Agenda. Dieses umfasst eine Richtlinie und eine Verordnung zur weiteren Entwicklung der Kapitalmarktintegration und -aufsicht in der Union sowie die Überarbeitung der Richtlinie über die Endgültigkeit von Abrechnungen (Settlement Finality Regulation). Hierzu ist eine politische Aussprache vorgesehen. Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/05/05/). Eine Pressekonferenz ist für 14.30 Uhr geplant, live auf EBS hier. (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260505)Mittwoch, 6. MaiDüsseldorf: Podiumsdiskussion "Echt wahr jetzt? Warum Desinformation uns in Europa bedroht"Europe Direct Düsseldorf und die Zentralbibliothek Düsseldorf laden im Rahmen der bundesweiten Woche der Meinungsfreiheit zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Unter dem Titel "Echt wahr jetzt? Warum Desinformation uns in Europa bedroht" stehen die Auswirkungen von Falschinformationen auf Demokratie, Wahlen und öffentliche Debatten im Mittelpunkt. Diskutiert wird unter anderem, wie Desinformation entsteht und verbreitet wird, welche Verantwortung Politik, Plattformbetreiber und Zivilgesellschaft tragen und wie ihr wirksam begegnet werden kann, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Zum Auftakt spricht Moderator Gavin Karlmeier mit Dr. Stefan Lock, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn. Es diskutieren Sina Laubenstein (Institute for Strategic Dialogue), Dr. Carina Weinmann (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) und Dr. Tobias Cremer, Mitglied des Europäischen Parlaments. Das Publikum ist zur Beteiligung eingeladen. Uhrzeit: 18.30 Uhr -20 Uhr, Zentralbibliothek Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 1. Eintritt frei. Weitere Informationen hier (https://www.duesseldorf.de/internationales/europedirect/veranstaltungen/aktuelles-detailseite/newsdetail/echt-wahr-jetzt).Brüssel: Wöchentliche KommissionssitzungAuf der vorläufigen Agenda (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2564&lang=en) der wöchentlichen Sitzung der Europäischen Kommission stehen eine Orientierungsdebatte zum Gesetz zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Act (https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en?prefLang=de)) sowie ein Sozialpaket. Dieses umfasst die Strategie zur Armutsbekämpfung, die Stärkung der Europäischen Garantie für Kinder, eine Empfehlung des Rates zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit sowie die Weiterentwicklung der Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bis 2030. Informationen zu einer Pressekonferenz nach der Sitzung folgen.Luxemburg: Urteil des Gerichts der EU zum Verkauf von Bekleidung der Marke Pierre CardinDas Gericht der Europäischen Union verkündet sein Urteil in der Rechtssache Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers / Kommission. Die Europäische Kommission hatte im November 2024 festgestellt, dass das französische Modehaus Pierre Cardin und sein Lizenznehmer Ahlers zwischen 2008 und 2021 wettbewerbswidrige Vereinbarungen getroffen und ihr Verhalten abgestimmt hätten. Ziel sei es gewesen, Ahlers in den EWR-Ländern mit Pierre-Cardin-Lizenz vor Wettbewerb zu schützen, insbesondere durch Beschränkungen grenzüberschreitender Verkäufe sowie des Vertriebs an bestimmte Kundengruppen wie Discounter. Die Kommission verhängte Geldbußen in Höhe von 2,2 Millionen Euro gegen Pierre Cardin und 3,5 Millionen Euro gegen Ahlers. Ahlers hat den Beschluss vor dem Gericht angefochten und rügt insbesondere Fehler bei der Berechnung der Geldbuße, insbesondere bei der Anwendung der Obergrenze von 10 % des Vorjahresumsatzes. Presseansprechpartner beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/). Weitere Informationen unter T-87/25.Freitag, 8. MaiHamburg: EU-Kommissionsvertreterin Barbara Gessler bei der offiziellen Eröffnung des 837. HafengeburtstagsIn Hamburg wird der 837. Hafengeburtstag feierlich eröffnet. An der Veranstaltung nimmt auch Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, teil. Zum Auftakt findet von 11.30 - 12.30 Uhr ein internationaler ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis statt, an den sich ein gemeinsamer Gang zum Hafen anschließt. Die offizielle Eröffnung des Hafengeburtstags erfolgt anschließend von 13 Uhr bis 14.30 Uhr an Bord der "Rickmer Rickmers" an den St. Pauli Landungsbrücken 1a. Veranstalter ist die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg. Uhrzeit der Eröffnungsfeier: 11.30 - 14.30 Uhr. Weitere Informationen hier (https://www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburg).Hamburg: LassReden beim Hafengeburtstag (bis 10. Mai)Mit LassReden stärkt die EU den Dialog mit Menschen zwischen 16 und 24 Jahren in Deutschland - online und offline. Seit Anfang des Jahres können Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur auf der Website (https://lass-reden.eu/) und auf Social Media (https://www.instagram.com/p/DXJ4-hcjIJn/) ihre Meinung teilen, sondern auch in einem mobilen Podcast-Studio, das durch ganz Deutschland tourt. Nach der dreimonatigen "Zuhör-Phase" findet vom 8. bis 10. Mai das Kick-Off-Event der "Antwort-Phase" in Hamburg statt: Am Hafengeburtstag (https://www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburg) wird der LassReden Cube vor dem Zelt des lokalen Europe Direct, (https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us/find-closest-europe-direct-centre_de) an der Otto-Sill-Brücke/Kajen, stehen. Dort bekommen die Besucherinnen und Besucher eine Übersicht der bisherigen Ergebnisse von LassReden, können auf die Meinungen aus ganz Deutschland reagieren und so die nächste Phase der Kampagne mitgestalten. Pressekontakt: Renke Deckarm, renke.deckarm@ec.europe.euDortmund: DORTBUNT 2026 (bis 10. Mai)Vom 8. bis 10. Mai feiert Dortmund bei DORTBUNT die Vielfalt, die auch Europa ausmacht: Musik, Kultur und Gemeinschaft verbinden Menschen über Grenzen hinweg. Neben einem abwechslungsreichen Programm mit Konzerten, Mitmachaktionen und kreativen Angeboten in der ganzen Innenstadt setzt das Festival auch ein Zeichen für ein offenes und vielfältiges Miteinander. Die Regionalvertretung der Europäischen Kommission ist mit einem EU-Pavillon vor Ort vertreten und lädt dazu ein, Europa zu entdecken, mehr über die Europäische Union zu erfahren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen hier (https://www.dortmund.de/dortmund-erleben/events-und-highlights/stadtfest-dortbunt/).Samstag, 9. MaiEuropaweit: EuropatagAm 9. Mai feiert Europa den Europatag. Am 9. Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vor, deren Mitglieder ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen sollten. Sie gilt heute als Geburtsstunde der europäischen Integration: Die EGKS mit ihren Gründungsmitgliedern Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg war die erste von mehreren supranationalen europäischen Institutionen, aus denen schließlich die heutige Europäischen Union hervorging. Weitere Informationen hier (https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/europe-day_de).Berlin: Europamonat Mai im "Erlebnis Europa", inklusive 10. Geburtstag der Ausstellung am 12. MaiDie Ausstellung "Erlebnis Europa" im Europäischen Haus Berlin (https://visiting.europarl.europa.eu/de/visitor-offer/other-locations/europa-experience/berlin) lädt im Europamonat Mai zu einem vielfältigen Programm mit besonderen Aktionen und Austauschmöglichkeiten ein. Rund um den Europatag am 9. und 10. Mai gibt es ein erweitertes Angebot: Am Samstag ist die Ausstellung bis 21 Uhr geöffnet und bietet spannende Diskussionsmöglichkeiten mit EU-Expertinnen und -Experten. Zudem können Gäste ihr Wissen bei einem EU-Quiz testen und sich von einem Karikaturisten im EU-Stil porträtieren lassen. Am 12. Mai feiert "Erlebnis Europa" sein 10-jähriges Bestehen. Als Ort des Austauschs im Herzen Berlins wird dieses Jubiläum mit besonderen Überraschungen für die Besucherinnen und Besucher begangen. Auch in den darauffolgenden Wochen bleibt das Programm abwechslungsreich: Vom 14. bis 16. Mai sowie am 23. und 24. Mai finden weitere Sonderaktionen statt. Dabei stehen erneut Diskussionsmöglichkeiten mit EU-Expertinnen und -Experten im Mittelpunkt, die den direkten Dialog über Europa fördern. Ergänzend dazu laden interaktive Angebote und spielerische Aktionen dazu ein, die Europäische Union auf unterhaltsame Weise zu entdecken und mehr über ihre Vielfalt und Funktionsweise zu erfahren.Bonn: Europatag auf dem MarktplatzIm Mai wird Bonn wieder zum Treffpunkt Europas: Die Bundesstadt Bonn und die Regionalvertretung der EU-Kommission laden herzlich zum Bonner Europatag ein - ein buntes Familienfest für alle Generationen. Auf dem Marktplatz stellen engagierte europäische Initiativen ihre Arbeit vor und laden dazu ein, Europa zu entdecken. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musikerinnen und Musikern sorgt für beste Unterhaltung. Im großen Europa-Zelt gibt die Regionalvertretung der Europäischen Kommission spannende Einblicke in die Arbeit der EU. Der Bonner Europatag macht den Gedanken "In Vielfalt geeint" erlebbar und bringt Menschen aus über 170 Nationen zusammen. Uhrzeit: 11-16 Uhr.Frankfurt: Europa-Fest 2026Unter dem Motto "MitFrankfurt. MitEuropa. MitEinander." lädt die Europastadt Frankfurt erneut zum Europa-Fest auf den Römerberg ein. Gemeinsam mit dem EU-Netzwerk und zahlreichen Partnern wird gezeigt, wie Europa vor Ort gelebt und gefeiert wird. Von 11 bis 21 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Bühne, europäischem Marktplatz, Mitmachaktionen, Kinderangeboten und kulinarischen Spezialitäten. Auch die Regionalvertretung der Europäischen Kommission ist dabei: Ab 17:00 Uhr lädt sie im Debattenpavillon im Rahmen der LassReden-Kampagne zum Austausch ein.Lindau: Europatag der bayerischen Staatsregierung 2026Auf der Lindauer Hafenpromenade findet der Europatag der bayerischen Staatsregierung 2026 statt. Zur Eröffnung spricht der Bayerische Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales Eric Beißwenger sowie Wolfgang Bücherl (https://germany.representation.ec.europa.eu/wolfgang-bucherl_de) von der Vertretung der Europäischen Kommission. Das Programm umfasst Bühnenbeiträge, ein Gewinnspiel, Mitmachangebote des bayernweiten Europa-Netzwerkes sowie Foodtrucks mit europäischen und internationalen Spezialitäten. Uhrzeit:11:00-17:00 Uhr. Weitere Informationen hier.Friedrichshafen: Festakt Europatag 2026Die Volkshochschule Friedrichshafen und EUROPE DIRECT Friedrichshafen laden zum Festakt anlässlich des Europatags 2026 in die Musikschule Friedrichshafen ein. Auf dem Programm stehen Beiträge von Armin Laschet, MdB und Ministerpräsident a.D., Oberbürgermeister Simon Blümcke, Wolfgang Bücherl (https://germany.representation.ec.europa.eu/wolfgang-bucherl_de) von der Vertretung der Europäischen Kommission sowie Prof. Dr. Hurka von der Zeppelin Universität. Der Eintritt ist frei. Uhrzeit: 11-13 Uhr. Anmeldung bis 7. Mai 2026 hier (https://www.vhs-fn.de/programm/kurs/NA1020). Kontakt: Detlev Maaß (https://www.vhs-fn.de/service/ed?Fsize=0&cHash=2de7e82af42cc83e8c270f71454b337d), Leitung EUROPE DIRECT Friedrichshafen.Freiburg: Europatag auf dem MünsterplatzDie Europa-Union Freiburg veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Freiburg und dem Centre Culturel Français Freiburg den Europatag auf dem Münsterplatz. Die Vertretung der Europäischen Kommission in München unterstützt sie dabei. Anlässlich des 80. Jahrestags der Gründung des Institut Français in Freiburg sind Organisationen aus Politik, Gesellschaft und Kultur zur Teilnahme eingeladen. Uhrzeit:11:00-17:00 UhrKufstein: 2. Bayerisch-Tiroler EuropafestDie Europäische Akademie Inntal lädt gemeinsam mit der EU-Kommissionsvertretung in München, der Stadt Kufstein und weiteren Partnerorganisationen aus dem bayerisch-tiroler Grenzgebiet zum zweiten bayerisch-tiroler Europafest ein. Auf dem Programm stehen ein öffentliches Fest am Nachmittag sowie abends eine Theatervorstellung in Kiefersfelden, bei der das Publikum das Stück bestimmt. Am Folgetag (10. Mai) findet im Kufsteiner Kino die Kinomatinee "Scars of Growth" mit Expertinnen, Experten und Europapolitikerinnen und -politikern statt. Uhrzeit: 12-19.30 Uhr. Weitere Informationen hier (https://europaeische-akademie-inntal.org/europafest-kufstein/).München: Illumination von Neuem Rathaus, Olympiaturm und Allianz-ArenaAm Abend des Europatags erstrahlen das Neue Rathaus, der Olympiaturm und die Allianz-Arena in München im blau-gelben Licht der EU-Flagge. Das Neue Rathaus wird dabei mit einer animierten EU-Flagge beleuchtet.München: Dok-Fest FilmfestivalAm Euopatag findetn beim DOK.fest München eine Diskussion über die Herausforderungen für die Europäische Union in Zeiten von Krisen, Krieg und Desinformation statt, unter anderem mit Renke Deckarm, Stv. Leiter der EU-Kommissionsvertretung in München. Es folgt die Filmvorführung "Change my mind". Uhrzeit: 19 Uhr, Ort: NS-Dokumentationszentrum. Mehr Informationen hier (https://www.dokfest-muenchen.de/events/view/6819).Sonntag, 10. MaiDreiländereck Deutschland/Polen/Tschechien: Tour de Tripoint zum Europatag 2026Die Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Berlin, Prag und Wroclaw und die Europäische Kommission laden gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen, den Städten Zittau, Hrádek nad Nisou, Bogatynia und dem Tierpark Zittau zur Teilnahme an der "Tour de Tripoint" anlässlich des Europatags 2026 ein - einer grenzüberschreitenden Radtour durch drei Länder. Die Tour verbindet die Städte Hrádek nad Nisou und das dortige Erholungsgebiet Kristýna/Christinasee (Tschechien), Zittau (Deutschland) und Bogatynia (Polen) und bietet zwei Streckenlängen (50 km und 80 km). Entlang der Strecke und im Veranstaltungsbereich erwartet die Teilnehmenden ein umfangreiches Rahmenprogramm: ein Radrennen für die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein Kinderprogramm, eine historische Tour durch das Dreiländereck "Auf den Spuren einer gemeinsamen Vergangenheit" sowie ein Bühnenprogramm mit der Vorführung eines Dokumentarfilms (https://berlin.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid-3/main/events/filmabend-mit-ruckenwind-fahrrad-freiheit-europa-frei.html) über eine Radtour durch Europa mit Filmautor Markus Weinberg und Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung (https://b4sportonline.pl/tour_de_tripoint/anmeldungen_tour_de_tripoint_2026_de) ist erforderlich. Für Teilnehmende aus Deutschland ist eine Anreise per Bahn nach Zittau mit organisiertem Transfer zur Startlinie sowie ein Rückshuttle vorgesehen.Uhrzeit: 8.30 - 19.30 Uhr. Weitere Informationen hier. (https://berlin.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid-3/main/events/tour-de-tripoint-zum-europatag-2026.html)München: Europa*Rad 2026 - Freie Fahrt im UmadumIm Werksviertel München findet zum fünften Mal das Europa*Rad statt. Knapp 50 pro-europäische Organisationen, Vereine und Institutionen laden Bürgerinnen und Bürger gemeinsam zur freien Fahrt im Münchner Riesenrad Umadum ein. Das Programm umfasst Diskussionen zu europäischen Themen, Angebote für Kinder und Live-Musik. Veranstalter sind die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München, die Bayerische Staatskanzlei, die Landeshauptstadt München, das Centrum für angewandte Politikforschung an der LMU sowie die Europa Union. Uhrzeit: 14-18 Uhr. Weitere Informationen hier (https://europa-mai.de/events/europarad-2026-freie-fahrt-im-umadum/).Bamberg: Baskets setzen Zeichen für EuropaAnlässlich des Europatags am 9. Mai setzen die Bamberg Baskets im Rahmen ihres Heimspiels am 10. Mai ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Frieden und gemeinsame Werte in Europa. Unter dem Motto "Sport verbindet uns in Europa!" wird eine Spielunterbrechung ganz dem europäischen Gedanken gewidmet. Höhepunkt der Aktion ist eine eigens einstudierte Performance des Dance-Teams, das mit 20 Europa-Fahnen und einer choreografierten Darbietung zu einer Variante der Europahymne für emotionale Momente in der Halle sorgen wird.Lefkosia (Zypern): Informelles Treffen der Ministerinnen und Minister für Europäische Angelegenheiten (bis 11. Mai)Die für Europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister der EU kommen zu einem vom zyprischen EU-Ratsvorsitz organisierten informellen Treffen zusammen. Neben der Europäischen Kommission nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter von EU-Beitrittskandidaten und potenziellen Kandidatenländern teil. Im Mittelpunkt der Beratungen steht zum einen die Erweiterungspolitik: mit Blick auf eine inklusive europäische Perspektive ist hierzu ein offener und zukunftsorientierter Austausch vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens ist der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2028-2034, zentrale Aspekte dieses künftigen EU-Haushalts und dessen Rolle bei der Unterstützung der strategischen Ziele der Union. Weitere Informationen zu dem Treffen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2026/05/10-11/) und hier (https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-ministers-for-european-affairs/). Information zu einer Pressekonferenz auf EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260511) folgen in Kürze.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6266302