Bei der Newron-Aktie geht es dieser Tage hoch her. Nachdem der italienische Biotech-Titel am gestrigen Mittwoch um fast -14% einbrach, steigt er am Donnerstagvormittag wieder um über +6%. Was steckt hinter diesen Kursschwankungen und ist Newron ein spannendes Biotech-Investment? Das steckt hinter den Kursschwankungen Auslöser der Kursschwankungen der Newron-Aktie ist die US-Arzneimittelbehörde FDA. Gestern gab Newron bekannt, dass die FDA einen vorübergehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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