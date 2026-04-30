Nach einer knapp zweimonatigen Korrektur steigt die Alphabet-Aktie seit Ende März wieder dynamisch an. Dies führte zu Wochenbeginn zum Sprung auf ein neues Rekordhoch. Nun hat die Google-Mutter frische Zahlen vorgelegt, die den Kurs vorbörslich um weitere knapp +7% nach oben treiben. Doch wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Umsatz und Gewinn über den Erwartungen Im ersten Quartal 2026 hat Alphabet die Erwartungen der Wall Street deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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