Die LPKF-Aktie feierte in den letzten Wochen eine atemberaubende Kursrallye. Seit Monatsbeginn hat sich der Kurs des deutschen Lasertechnologieunternehmens fast verdreifacht. Doch am letzten Tag des Monats bricht die Aktie um über -6% ein. Können die Quartalszahlen die Rallye doch nicht untermauern? Und wie sollten Anleger jetzt reagieren? Durchwachsene Zahlen Die heute Morgen von LPKF Laser vorgelegten Quartalszahlen sorgten in der Tat für lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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