Der sich darstellende Ausbruch zur Monatsmitte erfüllte bislang keineswegs die angedachten Erwartungen. Denn anzunehmen war eine Zunahme des positiven Momentums für eine Performance von bis zu +18% bis hin zur Widerstandszone von 2.720 bis 2.815 US$. Am 18. April und dem dabei erzielten Reaktionshoch von 2.467 US$ versiegten jedoch die Kräfte. Warum Ethereum (ETH/USD) dennoch im Spiel bleibt, möchten wir uns im Nachgang genauer ansehen. Neuer Monat, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de