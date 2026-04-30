Südkoreas Exporte stehen vor dem nächsten Rekord. Der KI-Boom treibt die Chipnachfrage, während Ölpreise und Nahostkonflikt belasten. Für Anleger könnte genau das spannend werden. Südkoreas Exporte dürften im April den elften Monat in Folge gestiegen sein. Das zeigt eine Reuters-Umfrage unter 20 Ökonomen. Treiber bleibt die starke Nachfrage nach Halbleitern für künstliche Intelligenz (KI). Sie gleiche die Belastungen durch den Nahostkonflikt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de