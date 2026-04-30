DJ Scout24 verlängert Vorstandsvertrag von CCO Crockford
DOW JONES--Scout24 hat sich die Dienste von Chief Commercial Officer Gesa Crockford für vier weitere Jahre gesichert. Wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, wurde ihr Vertrag bis März 2030 verlängert. Crockford, die seit gut zwei Jahren im Vorstand sitzt, verantwortet die kommerzielle Strategie von Scout24.
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April 30, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)
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