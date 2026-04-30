© Foto: Kurt Amthor - imageBROKERDie momentane Dürre in den USA zeitigt herbe Folgen für die US-Landwirte. Darüber hinaus wird es aber für die US-Bürger jetzt richtig teuer.Nicht nur, dass die Preisspirale durch die verteuerten Energiekosten weiter angetrieben wird: Auch eine verheerende Dürre macht den USA zu schaffen. In erster Linie betrifft diese Dürre die US-amerikanische Rindfleisch-Produktion. Und Rindfleisch ist den USA ein Pfeiler der Nahrungsmittelversorgung. Denn in den Weiten der US-amerikanischen Great Plains ensteht derzeit eine Krise von historischer Tragweite für die Lebensmittelversorgung. Eine Kombination aus extremer Trockenheit, verheerenden Weidebränden und massiv gestiegenen Kosten hat die …Den vollständigen Artikel lesen
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