Microsoft hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen ein klares Signal an den Markt gesendet: Umsatz und Gewinn sind deutlich gestiegen und unterstreichen die operative Stärke des Konzerns. Die Aktie reagierte leicht positiv, während Investoren die Nachhaltigkeit des Wachstums bewerten.Der Software- und Cloudanbieter konnte im abgelaufenen Quartal vor allem durch sein Kerngeschäft überzeugen. Besonders die Cloud-Plattform Azure entwickelte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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