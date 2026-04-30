Alphabet legt ein überraschend starkes Quartal vor und profitiert massiv vom anhaltenden KI-Boom. Besonders Werbung und Cloud-Geschäft entwickeln sich dynamisch. Auch eine Beteiligung sorgt für zusätzliche Fantasie an den Märkten.Starkes Wachstum übertrifft Erwartungen Alphabet, der Mutterkonzern von Google, hat im ersten Quartal 2026 ein deutlich stärkeres Wachstum erzielt als erwartet. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 22 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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