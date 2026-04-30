Die TUI-Aktie steht massiv unter Druck und hat ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Eine Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Kosten und schwächeren Erwartungen belastet den Tourismuskonzern. Die jüngste Kursentwicklung zeigt, wie sensibel der Markt derzeit auf negative Nachrichten reagiert.Abwärtstrend verschärft sich deutlich Zur Wochenmitte und auch heute am 30.04.2026 bleibt die Tendenz klar abwärtsgerichtet, auch wenn sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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