Calw (ots) -Die Börlind GmbH wurde für ihr Projekt "Resilient by Design - Integrierte Unternehmenssteuerung bei Börlind" mit dem 2. Platz beim Albrecht Deyhle Award for Controlling Excellence ausgezeichnet. Damit würdigt die Jury ein zukunftsweisendes Steuerungskonzept, das strategische Klarheit, unternehmerische Verantwortung und nachhaltige Resilienz vereint.Im Kern steht ein integriertes, flexibles Steuerungssystem, das im Rahmen eines unternehmensweiten Transformationsprozesses entwickelt wurde. Strategie, Planung und Risikomanagement greifen nahtlos ineinander und werden konsequent in operative Handlungslogik übersetzt. Klare Prioritäten, realistische Ergebnis- und Liquiditätskorridore sowie adaptive Forecasts schaffen Transparenz und stärken fundierte Entscheidungen. Risiken werden frühzeitig in alle wesentlichen Entscheidungen einbezogen und mithilfe moderner Methoden wie Monte-Carlo-Simulationen bewertet. Das Controlling agiert dabei als Partner und Impulsgeber im Entscheidungsprozess. So wird Planung zu einem dynamischen Instrument, das Orientierung gibt und gleichzeitig eine Kultur von Verantwortung und Transparenz fördert."Als Mittelständler unter die Top 3 zu kommen, zeigt, dass exzellente Unternehmenssteuerung keine Frage der Unternehmensgröße ist, sondern der Haltung", betont Geschäftsführer Dr. Peter Müller-Pellet.Der Albrecht Deyhle Award wird jährlich vom Internationalen Controller Verein (ICV) vergeben und zeichnet innovative und zugleich praxistaugliche Controlling-Lösungen aus. Mit dem 2. Platz unterstreicht Börlind seinen Anspruch, wirtschaftliche Exzellenz mit nachhaltigem Denken zu verbinden und neue Maßstäbe in der Unternehmenssteuerung zu setzen. Die Übergabe des Awards fand am 27.04.2026 im Rahmen des 50. Controller Congress des ICV in München statt.Pressekontakt:Börlind GmbHNicola MaierHead of Media & Communicationspresse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/6266355