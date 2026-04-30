Hamburg (ots) -Neue Forschungsergebnisse von MARTINI zeigen, dass über zwei Drittel der Deutschen in den wärmeren Monaten zu einem Spritz greifen, was die wachsende Nachfrage nach leichteren, ausgewogeneren Drinks unterstreicht.- Für mehr als zwei Drittel der Deutschen ist ein erfrischender Spritz im Frühling und Sommer besonders verlockend.- Fast ein Drittel der Europäer gibt an, dass die italienische Aperitivo-Kultur den Trend zum Spritz beflügelt.- Die Hälfte der Europäer findet, dass ein Spritz ihnen besser schmeckt als Bier.Für viele in ganz Europa beginnt der Sommer mit einem Spritz. Jenes erste Glas, oft draußen genossen, gilt immer öfter als der wahre Startschuss in die warme Jahreszeit, der über das bloße Wetter hinausgeht. Für jeden Fünften ist es inzwischen der echte Sommeranfang, der ein einfaches Getränk zum Boten längerer Abende macht. MARTINI ruft diesen Moment zum "Ersten Spritz-Tag" aus, ein kulturelles Zeichen, das den Beginn der Aperitivo-Saison in ganz Europa einläutet.Dieses Ritual gewinnt zunehmend an Bedeutung. Über ein Drittel der Deutschen gibt an, dass ein Spritz ihnen Urlaubsgefühle beschert, selbst wenn sie zu Hause sind. Für 20 % wird der erste Schluck der Saison sogar zu einer prägenden Sommererinnerung. Dies spiegelt auch einen allgemeinen Wandel in den Trinkgewohnheiten wider. 65 % der befragten Deutschen sagen, dass sie im Sommer eher zu leichteren, erfrischenderen Getränken greifen, und für 30 % ist der Sommer untrennbar mit dem Genuss eines Spritz verbunden.Die Beliebtheit des Spritz erstreckt sich zudem über immer breitere Zielgruppen. Mehr als die Hälfte der europäischen Gen Z und Millennials würde einen Spritz einem Bier vorziehen. Dabei sind sie nicht nur vom Geschmack angetan, sondern auch vom Ritual - vom Klirren des Eises bis zum ansprechenden Servieren. Trotz dieses wachsenden Interesses zeigen 75 % der Deutschen die Offenheit, ihre gewohnte Getränkewahl gelegentlich um neue Optionen zu erweitern.Dies alles ist maßgeblich von der italienischen Aperitivo-Kultur geprägt. Europaweit lassen sich fast 30 % von der entspannten, geselligen Herangehensweise an das Trinken inspirieren. Diese Mentalität beeinflusst zunehmend, wie Menschen zusammenkommen. In diesem Kontext entwickelt sich der Spritz über die eine bekannte Variante hinaus zu einer breiteren Palette von Optionen, da Konsumenten nach mehr Vielfalt, Ausgewogenheit und Geschmack suchen. Der MARTINI Bianco Spritz spiegelt diesen Wandel wider: Er bietet eine frische, helle und zartere Interpretation des Drinks, mit feinen Vanille-Noten, die von Zitrusaromen belebt werden, und einer dezenten Bitternote für die perfekte Balance. Alkoholfreie Optionen (Alkoholgehalt von <0,5%) wie MARTINI Floreale und MARTINI Vibrante tragen der wachsenden Nachfrage nach Flexibilität bei modernen Aperitivo-Anlässen Rechnung und eignen sich auch hervorragend für einen erfrischenden Spritz.Maura Milia, Global Ambassador von MARTINI, kommentiert: "Europaweit beobachten wir, wie sich der Aperitivo von einem lokalen Ritual zu einer weit verbreiteten Art des Beisammenseins entwickelt - früher am Abend, im Freien und bei leichteren Drinks. Der MARTINI Bianco Spritz steht im Mittelpunkt dieses Wandels und bietet eine ausgewogenere, zeitgemäße Interpretation des Spritz, die dennoch ihren italienischen Wurzeln treu bleibt."Da 71 % der befragten Deutschen einen erfrischenden Spritz im Frühling und Sommer besonders verlockend finden, lässt sich dieses Erlebnis ganz einfach zu Hause nachmachen. Der MARTINI Bianco Spritz wird mit drei Teilen MARTINI Prosecco, zwei Teilen MARTINI Bianco und einem Teil Soda zubereitet, sanft über Eis gerührt und mit Zitrone, Minze und Erdbeere verfeinert.Der Sommer ist da und mit ihm der authentische italienische Geschmack, der in deutschen Großstädten wie Hamburg, Berlin und München Einzug hält! MARTINI lädt mit seiner TERRAZZA MARTINI Gäste ein, einen unverkennbaren MARTINI Bianco Spritz zu genießen und gemeinsam einen authentischen italienischen Sommergeschmack zu erleben.Die TERRAZZA MARTINI findet ihr auf folgenden Veranstaltungen:HamburgHafengeburtstag, 08.-10. Mai45 Hertz Festival, 26.-28. JuniBerlinKarneval der Kulturen, 22.-25. MaiMünchenZamanand Festival, 20.-21. JuniGärtnerplatz Open Air, 11.-12. JuliNeben den TERRAZZA MARTINI on tour Stopps, befinden sich kleinere Versionen der TERRAZZA MARTINI in folgenden Gastronomiebetrieben:Berlin: Bellboy & Cocodrillo (Big Squadra Group Outlet)Frankfurt: OostenHamburg: Eppendorfer InselMünchen: Bravo Grande & SUPER!So gelingt der MARTINI Bianco Spritz:1. Gebe 3 Teile MARTINI Prosecco, 2 Teile MARTINI Bianco und 1 Teil Soda in ein Spritzglas mit Eis.2. Vorsichtig umrühren.3. Mit einer Zitronenscheibe, einem Minzzweig und Erdbeerscheiben garnieren.Das Ergebnis? Ein wunderschön ausbalancierter Spritz mit zarten Vanille- und Zitrusnoten, der zum absoluten Must-Try-Drink des Sommers avancieren wird.Hochauflösendes Bildmaterial findet Ihr hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/yhX9dJcXFMxh).Diese Online-Umfrage unter 9000 Befragten aus Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen, Italien und Belgien wurde von Ogilvy im Auftrag von MARTINI beauftragt und von dem Marktforschungsunternehmen OnePoll in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex der Market Research Society durchgeführt. Die Daten wurden zwischen dem 10.04.2026 und dem 22.04.2026 erhoben.Weitere Informationen finden Sie unter www.martini.com/de oder unter @martini auf allen Social Media-Plattformen.Über MARTINIAls eine der bekanntesten Marken der Welt ist MARTINI führend in der italienischen Weinherstellung und als Produzent von aromatisierten Weinen und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI Wermutprodukte ist das Ergebnis einer geheimen Mischung aus mehr als 40 Botanicals, die von den besten Orten der Welt bezogen werden. Das MARTINI Portfolio umfasst: MARTINI FIERO, MARTINI VIBRANTE, MARTINI FLOREALE, MARTINI RISERVA SPECIALE RUBINO, MARTINI RISERVA SPECIALE AMBRATO, MARTINI RISERVA SPECIALE BITTER, MARTINI BIANCO, MARTINI ROSATO, MARTINI ROSSO, MARTINI EXTRA DRY, MARTINI ASTI, MARTINI PROSECCO UND MARTINI ROSÉ EXTRA DRY. CASA MARTINI, die Heimat der Marke MARTINI, befindet sich in Pessione di Chieri, in Turin, in den historischen Räumlichkeiten von MARTINI & Rossi und ist jetzt für private Veranstaltungen, Konferenzen und öffentliche Anlässe geöffnet.Die 1863 in Turin, Italien, gegründete Marke MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda, und ist auch heute noch der Marktführer in dieser Kategorie. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.MARTINI VERANTWORTUNGSVOLL AB 18 JAHREN GENIESSEN.Über BacardiBacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100 % blauer Agaven-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka.Das vor fast 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern.Bacardi Limited gehört zur Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. 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