Vor mehreren Jahrzehnten wurde Pluto der Rang als Planet aberkannt. Jetzt eröffnet Jared Isaacman, Chef der Nasa, die Diskussion erneut. Warum er unbedingt will, dass Pluto den Planetenstatus zurückbekommt. Im August 2006 hat die Internationale Astronomische Union (IAU), die weltweite Vereinigung von Astronom:innen, eine folgenschwere Neudefinition des Begriffs "Planet" veröffentlicht. Folgenschwer war die Definition dabei primär für Pluto, der seither ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n