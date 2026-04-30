Audi hat einige "koordinierte Personalwechsel" auf Schlüsselpositionen angekündigt. Das betrifft auch das chinesische Gemeinschaftsprojekt AUDI mit SAIC. Denn der aktuelle CEO Fermín Soneira wird zum 1. Juli Audi-intern zu Lamborghini wechseln. Soneira, der früher Baureihenleiter für alle Audi-Elektromodelle vom A- bis zum C-Segment war, wurde schon Anfang 2024 von Audi-CEO Gernot Döllner als verantwortlicher Manager für die Kooperation mit SAIC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net