Das auf Roboter-Ladesysteme spezialisierte Unternehmen Rocsys stellt seine Lösung Rocsys M1 vor, die das automatisierte Laden mehrerer Fahrzeuge gleichzeitig für Robotaxi-Flotten ermöglicht. Gleichzeitig meldet der Hersteller, 13 Millionen US-Dollar eingeworben zu haben. Rocsys bezeichnet sich als Anbieter von "hands-free"-Depotlösungen für autonome Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen entwickelt seit 2019 eine autonome Ladeplattform, die auf Robotik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net