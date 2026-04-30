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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
30.04.2026 14:51 Uhr
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(1)

TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2-

DJ TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, Langfristtender 

== 
 LEITZINSEN + 
.      Haupt- Einlagen- Spitzen- Forward 
Sitzung  Refi-Satz  Satz  Refi-Satz Guidance 
 
30.04.26  2,15   2,00   2,40   EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und 
PROGNOSE       2,00        und entscheidet von Sitzung zu Sitzung 
 
05.06.25  2,15   2,00   2,40   EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und 
                     entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 
17.04.25  2,65   2,25   2,90   EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und 
                     entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 
06.03.25  2,65   2,50   2,90   EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und 
                     entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 
30.01.25  2,90   2,75   3,15   EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und 
                     entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 
12.12.24  3,15   3,00   3,40   EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und 
                     entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 
17.10.24  3,40   3,25   3,90   EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten, 
                     um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen 
12.09.24  3,65   3,50   3,90   EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten, 
                     um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen 
06.06.24  4,25   3,75   4,50   EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten, 
                     um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen 
11.04.24  4,50   4,00   4,75   Zinsen könnten sinken, wenn Zuversicht hinsichtlich 
                     Inflationsrückgang zunimmt 
14.09.23  4,50   4,00   4,75   EZB-Zinsen haben Niveau erreicht, das - wenn es 
                     lange genug aufrechterhalten wird - einen erheblichen 
                     Beitrag zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf 
                     den Zielwert leisten wird. 
27.07.23  4,25   3,75   4,50   EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik- 
                     tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen 
                     datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick, 
                     Kernflation, geldpolitische Transmission 
15.06.23  4,00   3,50   4,25   EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik- 
                     tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen 
                     datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick, 
                     Kernflation, geldpolitische Transmission 
04.05.23  3,75   3,25   4,00   EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik- 
.                    tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen 
.                    datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick, 
.                    Kernflation, geldpolit. Transmission. 
16.03.23  3,50   3,00   3,75 
02.02.23  3,00   2,50   3,25   EZB entscheidet von Sitzung zu Sitzung, 
                     aber angesichts des Inflationsdrucks 
                     ist im März eine weitere Erhöhung um 50 
                     Basispunkte beabsichtigt 
15.12.22  2,50   2,00   2,75   EZB erwartet weitere "signifikante und" 
                     stetige" Zinserhöhungen (50 Bp) 
27.10.22  2,00   1,50   2,25   EZB erwartet weitere Zinserhöhungen, 
                     Entscheidungen fallen von Sitzung zu 
                     Sitzung 
08.09.22  1,25   0,75   1,50   EZB erwartet weitere Zinserhöhungen, 
                     Entscheidungen fallen von Sitzung zu 
                     Sitzung 
21.07.22  0,50   0,00   0,75   Eine weitere Normalisierung der Zinsen 
                     ist angemessen, Entscheidungen fallen 
                     von Sitzung zu Sitzung 
09.06.22  0,00   -0,50   0,25   Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli, 
                     weitere Zinserhöhung im September, nach 
                     September graduelle, stetige Erhöhungen 
                     angemessen 
14.04.22  0,00   -0,50   0,25   Zinsen auf aktuellem Niveau 
                     bis Inflation deutlich vor Ende 
                     Projektionszeitraum 2% erreicht, 
                     Zinsanhebung einige Zeit nach Ende 
                     APP-Nettokäufe 
10.03.22  0,00   -0,50   0,25   Zinsen auf aktuellem Niveau 
                     bis Inflation deutlich vor Ende 
                     Projektionszeitraum 2% erreicht, 
                     Zinsanhebung einige Zeit nach Ende 
                     APP-Nettokäufe 
22.07.21  0,00   -0,50   0,25   Zinsen auf aktuellem/niedrigerem 
.                    Niveau bis Inflation deutlich vor 
.                    Ende Projektionszeitraum 2% erreicht 
04.06.20  0,00   -0,50   0,25   unverändert/niedriger 
.                    bis Inflationswende 
12.09.19  0,00   -0,50   0,25   unverändert/niedriger 
.                    bis Inflationswende 
06.06.19  0,00   -0,40   0,25   unverändert bis Mitte 
.                    2020/so lange wie nötig 
07.03.19  0,00   -0,40   0,25   unverändert bis Ende 
.                    2019/so lange wie nötig 
14.06.18  0,00   -0,40   0,25   unverändert bis Herbst 
.                    2019/so lange wie nötig 
10.03.16  0,00   -0,40   0,25   unverändert/niedriger 
.                    für längere Zeit 
.                    über Käufe hinaus 
03.12.15  0,05   -0,30   0,30 
04.09.14  0,05   -0,20   0,30 
05.06.14  0,15   -0,10   0,40   unverändert für längere Zeit 
07.11.13  0,25   0,00   0,75 
04.07.13  0,25   0,00   1,00   unverändert/niedriger 
.                    für längere Zeit 
02.05.13  0,50   0,00   1,00 
05.07.12  0,75   0,00   1,50 
 
 KAUFPROGRAMME + 
Sitzung  APP Forward Guidance      PEPP 
12.12.24                  PEPP-Wiederanlage wird Ende 2024 beendet 
15.06.23  APP-Wiederanlage endet     Flexible Wiederanlage zur Sicherung 
      ab Juli             geldpolitischer Transmission 
                      bis Ende 2024 
02.02.23  Wiederanlage sinkt von 
      März bis Juni um monatlich 
      15 Mrd Euro - "proportional" 
15.12.22  Wiederanlage sinkt von     Flexible Wiederanlage zur Sicherung 
      März bis Juni um monatlich   geldpolitischer Transmission 
      15 Mrd Euro           bis Ende 2024 
22.07.22  unbefristete Wiederanlage    Flexible Wiederanlage zur Sicherung 
                      geldpolitischer Transmission 
                      bis Ende 2024 
09.06.22  Ende zum 1. Juli 2022,     Reinvestitionen bis Ende 2024 
      unbefristete Wiederanlage 
14.04.22  40 Mrd April, 30 Mrd Mai    Reinvestitionen bis Ende 2024 
      20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl 
10.03.22  40 Mrd April, 30 Mrd Mai    Keine Nettokäufe ab Ende März 2022 
      20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl 
16.12.21  40 Mrd im 2Q, 30 Mrd im 3Q   Keine Nettokäufe ab Ende März 2022 
      20 Mrd ab Okt 
      bis kurz vor Zinserhöhung 
10.12.20                  1.850 Mrd bis mindestens März 2022 
                      bzw bis Ende Corona-Krise 
04.06.20                  1.350 Mrd bis mindestens Juni 2021 
.                     bzw bis Ende Corona-Krise 
30.04.20                  750 Mrd bis Ende 2020 
.                     bzw bis Ende Corona-Krise 
18.03.20                  750 Mrd bis Ende 2020 
12.03.20    +120 Mrd bis Ende 2020 
12.09.19    20 Mrd ab November 2019 
.        bis kurz vor Zinserhöhung 
14.06.18    15 Mrd Okt. bis Dez. 2018 
.        0 Mrd Euro ab 2019 
26.10.17    ab 2018 30 Mrd/Monat bis 
.        Sept 2018 bzw so lange wie nötig 
08.12.16    ab Apr 2017 60 Mrd/Monat bis 
.        Dez. 2017 bzw so lange wie nötig 
10.03.16 CSPP 80 Mrd/Monat bis März 2017 bzw 
.        so lange wie nötig 
03.12.15    60 Mrd/Monat bis März 2017 bzw 
.        so lange wie nötig 
.        Ankauf Regionalanleihen 
03.09.15    Emissionslimit PSPP steigt 
.        auf 33 (zuvor: 25) Prozent 
15.04.15    60 Mrd/Monat bis Sept 2016 bzw 
.        so lange wie nötig 
22.01.15 PSPP 60 Mrd/Monat bis Sept 2016 
04.09.14 ABSPP mindestens 2 Jahre 
.     CBPP3 mindestens 2 Jahre 
 
 LANGFRISTTENDER mit Serie, Zinssatz und Terminierung + 
Sitzung  TLTRO        LTRO     PELTRO 
09.06.22 Einlagensatz 
16.12.21 Einlagensatz ab

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)

DJ TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2- 

Juni 2022 
19-03-26 1334GMT 
Dow Jones Nachrichten auf Deutsch, 19 März 2026 14:34:34 
14:34:34 
TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2- 
30.04.20 TLTRO3              Haupt-Refi-Satz 
.     Einlagensatz -50 Bp        -25 Bp bis Juni 2021 
12.03.20 TLTRO3        Einlagensatz 
.     Einlagensatz -25 Bp bis Juni 2020 
12.09.19 TLTRO3 
.     Einlagensatz 
07.03.19 TLTRO3 
.     Einlagensatz +10 Bp 
10.03.16 TLTRO2 
.     Einlagensatz 
22.01.15 TLTRO1 
.     Haupt-Refi-Satz 
07.11.13 TLTRO1 
.     Haupt-Refi-Satz +10 Bp 
==

- Quelle Daten: Europäische Zentralbank (EZB)

- Webseite: www.ecb.int/home

Legende:

APP = Asset Purchase Programme

CSPP = Corporate Securities Purchase Programme

PSPP = Public Securities Purchase Programme

ABSPP = Asset Backed Securities Purchase Programme

PEPP = Pandemic Emergency Purchase Programme

LTRO = Longer-Term Refinancing Operation

TLTRO = Targeted Longer-Term Refinancing Operation

PELTRO = Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operation

Bp = Basispunkte

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)

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