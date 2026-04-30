TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2

DJ TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, Langfristtender

== LEITZINSEN + . Haupt- Einlagen- Spitzen- Forward Sitzung Refi-Satz Satz Refi-Satz Guidance 30.04.26 2,15 2,00 2,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und PROGNOSE 2,00 und entscheidet von Sitzung zu Sitzung 05.06.25 2,15 2,00 2,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 17.04.25 2,65 2,25 2,90 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 06.03.25 2,65 2,50 2,90 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 30.01.25 2,90 2,75 3,15 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 12.12.24 3,15 3,00 3,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen 17.10.24 3,40 3,25 3,90 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten, um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen 12.09.24 3,65 3,50 3,90 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten, um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen 06.06.24 4,25 3,75 4,50 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten, um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen 11.04.24 4,50 4,00 4,75 Zinsen könnten sinken, wenn Zuversicht hinsichtlich Inflationsrückgang zunimmt 14.09.23 4,50 4,00 4,75 EZB-Zinsen haben Niveau erreicht, das - wenn es lange genug aufrechterhalten wird - einen erheblichen Beitrag zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf den Zielwert leisten wird. 27.07.23 4,25 3,75 4,50 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik- tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick, Kernflation, geldpolitische Transmission 15.06.23 4,00 3,50 4,25 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik- tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick, Kernflation, geldpolitische Transmission 04.05.23 3,75 3,25 4,00 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik- . tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen . datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick, . Kernflation, geldpolit. Transmission. 16.03.23 3,50 3,00 3,75 02.02.23 3,00 2,50 3,25 EZB entscheidet von Sitzung zu Sitzung, aber angesichts des Inflationsdrucks ist im März eine weitere Erhöhung um 50 Basispunkte beabsichtigt 15.12.22 2,50 2,00 2,75 EZB erwartet weitere "signifikante und" stetige" Zinserhöhungen (50 Bp) 27.10.22 2,00 1,50 2,25 EZB erwartet weitere Zinserhöhungen, Entscheidungen fallen von Sitzung zu Sitzung 08.09.22 1,25 0,75 1,50 EZB erwartet weitere Zinserhöhungen, Entscheidungen fallen von Sitzung zu Sitzung 21.07.22 0,50 0,00 0,75 Eine weitere Normalisierung der Zinsen ist angemessen, Entscheidungen fallen von Sitzung zu Sitzung 09.06.22 0,00 -0,50 0,25 Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli, weitere Zinserhöhung im September, nach September graduelle, stetige Erhöhungen angemessen 14.04.22 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem Niveau bis Inflation deutlich vor Ende Projektionszeitraum 2% erreicht, Zinsanhebung einige Zeit nach Ende APP-Nettokäufe 10.03.22 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem Niveau bis Inflation deutlich vor Ende Projektionszeitraum 2% erreicht, Zinsanhebung einige Zeit nach Ende APP-Nettokäufe 22.07.21 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem/niedrigerem . Niveau bis Inflation deutlich vor . Ende Projektionszeitraum 2% erreicht 04.06.20 0,00 -0,50 0,25 unverändert/niedriger . bis Inflationswende 12.09.19 0,00 -0,50 0,25 unverändert/niedriger . bis Inflationswende 06.06.19 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Mitte . 2020/so lange wie nötig 07.03.19 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Ende . 2019/so lange wie nötig 14.06.18 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Herbst . 2019/so lange wie nötig 10.03.16 0,00 -0,40 0,25 unverändert/niedriger . für längere Zeit . über Käufe hinaus 03.12.15 0,05 -0,30 0,30 04.09.14 0,05 -0,20 0,30 05.06.14 0,15 -0,10 0,40 unverändert für längere Zeit 07.11.13 0,25 0,00 0,75 04.07.13 0,25 0,00 1,00 unverändert/niedriger . für längere Zeit 02.05.13 0,50 0,00 1,00 05.07.12 0,75 0,00 1,50 KAUFPROGRAMME + Sitzung APP Forward Guidance PEPP 12.12.24 PEPP-Wiederanlage wird Ende 2024 beendet 15.06.23 APP-Wiederanlage endet Flexible Wiederanlage zur Sicherung ab Juli geldpolitischer Transmission bis Ende 2024 02.02.23 Wiederanlage sinkt von März bis Juni um monatlich 15 Mrd Euro - "proportional" 15.12.22 Wiederanlage sinkt von Flexible Wiederanlage zur Sicherung März bis Juni um monatlich geldpolitischer Transmission 15 Mrd Euro bis Ende 2024 22.07.22 unbefristete Wiederanlage Flexible Wiederanlage zur Sicherung geldpolitischer Transmission bis Ende 2024 09.06.22 Ende zum 1. Juli 2022, Reinvestitionen bis Ende 2024 unbefristete Wiederanlage 14.04.22 40 Mrd April, 30 Mrd Mai Reinvestitionen bis Ende 2024 20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl 10.03.22 40 Mrd April, 30 Mrd Mai Keine Nettokäufe ab Ende März 2022 20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl 16.12.21 40 Mrd im 2Q, 30 Mrd im 3Q Keine Nettokäufe ab Ende März 2022 20 Mrd ab Okt bis kurz vor Zinserhöhung 10.12.20 1.850 Mrd bis mindestens März 2022 bzw bis Ende Corona-Krise 04.06.20 1.350 Mrd bis mindestens Juni 2021 . bzw bis Ende Corona-Krise 30.04.20 750 Mrd bis Ende 2020 . bzw bis Ende Corona-Krise 18.03.20 750 Mrd bis Ende 2020 12.03.20 +120 Mrd bis Ende 2020 12.09.19 20 Mrd ab November 2019 . bis kurz vor Zinserhöhung 14.06.18 15 Mrd Okt. bis Dez. 2018 . 0 Mrd Euro ab 2019 26.10.17 ab 2018 30 Mrd/Monat bis . Sept 2018 bzw so lange wie nötig 08.12.16 ab Apr 2017 60 Mrd/Monat bis . Dez. 2017 bzw so lange wie nötig 10.03.16 CSPP 80 Mrd/Monat bis März 2017 bzw . so lange wie nötig 03.12.15 60 Mrd/Monat bis März 2017 bzw . so lange wie nötig . Ankauf Regionalanleihen 03.09.15 Emissionslimit PSPP steigt . auf 33 (zuvor: 25) Prozent 15.04.15 60 Mrd/Monat bis Sept 2016 bzw . so lange wie nötig 22.01.15 PSPP 60 Mrd/Monat bis Sept 2016 04.09.14 ABSPP mindestens 2 Jahre . CBPP3 mindestens 2 Jahre LANGFRISTTENDER mit Serie, Zinssatz und Terminierung + Sitzung TLTRO LTRO PELTRO 09.06.22 Einlagensatz 16.12.21 Einlagensatz ab

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DJ TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2-

Juni 2022 19-03-26 1334GMT Dow Jones Nachrichten auf Deutsch, 19 März 2026 14:34:34 14:34:34 TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2- 30.04.20 TLTRO3 Haupt-Refi-Satz . Einlagensatz -50 Bp -25 Bp bis Juni 2021 12.03.20 TLTRO3 Einlagensatz . Einlagensatz -25 Bp bis Juni 2020 12.09.19 TLTRO3 . Einlagensatz 07.03.19 TLTRO3 . Einlagensatz +10 Bp 10.03.16 TLTRO2 . Einlagensatz 22.01.15 TLTRO1 . Haupt-Refi-Satz 07.11.13 TLTRO1 . Haupt-Refi-Satz +10 Bp ==

- Quelle Daten: Europäische Zentralbank (EZB)

- Webseite: www.ecb.int/home

Legende:

APP = Asset Purchase Programme

CSPP = Corporate Securities Purchase Programme

PSPP = Public Securities Purchase Programme

ABSPP = Asset Backed Securities Purchase Programme

PEPP = Pandemic Emergency Purchase Programme

LTRO = Longer-Term Refinancing Operation

TLTRO = Targeted Longer-Term Refinancing Operation

PELTRO = Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operation

Bp = Basispunkte

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