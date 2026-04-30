Emittent / Herausgeber: BÖAG Börsen AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
PRESSEMITTEILUNG
Wechsel im Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG
Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 30. April 2026 - Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung der BÖAG Börsen AG - Trägergesellschaft der Börse Düsseldorf, der Börse Hamburg und der Börse Hannover - wurde Frank Schriever neu in den Aufsichtsrat gewählt.
Dr. Friedhelm Steinberg, der dem Aufsichtsrat seit 2002 angehörte und mehrfach den Vorsitz innehatte, verabschiedet sich aus dem Gremium. "Dr. Friedhelm Steinberg hat als langjähriger Wegbegleiter der BÖAG Börsen AG in seinen Funktionen als Aufsichtsrat wie auch als Börsenpräsident der Börse Hamburg die Entwicklung des Unternehmens maßgebend mitgeprägt. Wir danken ihm herzlich für seine hervorragende Arbeit und freuen uns, dass er uns als Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse weiterhin unterstützt", erklärt Dr. Thomas Ledermann, Aufsichtsratsvorsitzender der BÖAG Börsen AG. Steinberg wirkte maßgeblich bei der Fortentwicklung der BÖAG Börsen AG mit und leistete in den vergangenen Jahren wichtige Impulse bei der Umsetzung der Initiativen der Trägergesellschaft.
Nachfolger von Steinberg wird der aktuelle Börsenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Frank Schriever (Vice Chairman Wealth Management der Deutsche Bank AG), der bereits seit 2011 Mitglied des Börsenrates ist. "Auch nach über 23 Jahren bleibe ich der BÖAG Börsen AG weiter eng verbunden und gebe meine Aufgaben im Aufsichtsrat an einen sehr kompetenten und engagierten Nachfolger weiter. Ich bin mir gewiss, dass Herr Schriever als ausgewiesener Finanzexperte viele neue Impulse einbringen wird", sagt Steinberg zu seinem Abschied. "Neben meiner Funktion als Börsenpräsident der Börse Hamburg freue ich mich sehr, die BÖAG Börsen AG als Aufsichtsrat in ihrer weiteren Unternehmensentwicklung mitgestalten zu können", ergänzt Schriever. Die Attraktivität der verschiedenen Handelsplätze soll für Anleger fortlaufend gesteigert und der digitale Ausbau weiter vorangebracht werden.
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.