Mainz (ots) -
Woche 20/26
So., 10.5.
23.40 Precht
Bitte Änderung beachten:
Gesellschaft ohne Visionen - wer gibt uns Orientierung?
Bitte streichen: Welt ohne Denker
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6266399
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