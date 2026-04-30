EQS-News: edding Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|edding Aktiengesellschaft
|Bookkoppel 7
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@edding.de
|Internet:
|https://www.edding.com
|ISIN:
|DE0005647903 , DE0005647937
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319412 30.04.2026 CET/CEST