EQS-News: 7C Solarparken AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|7C Solarparken AG
|An der Feuerwache 15
|95445 Bayreuth
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@solarparken.com
|Internet:
|https://www.solarparken.com/hauptversammlung.php
|ISIN:
|DE000A11QW68
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319420 30.04.2026 CET/CEST