München (ots) -Paul Rudd und Nick Jonas begeistern im Feelgood-Film mit großartiger Musik von John Carney ("Sing Street", "Can a Song Save Your Life?", "Once").Was ist ein Nummer-1-Hit wert, wenn niemand weiß, dass er von dir ist? Zwei Musiker, Rick (Paul Rudd) und Danny (Nick Jonas) stehen beide an einem Punkt, an dem das Leben eigentlich anders aussehen sollte. Als sie aufeinandertreffen, funkt es sofort - musikalisch zumindest. Was als spätnächtliche Jam-Session beginnt, hat unerwartete Folgen. Wer glaubt schon daran, dass ein alternder Hochzeitssänger und ein ehemaliger Boyband-Star das Potential zu einem Welthit haben?LEONINE Studios bringt POWER BALLAD - DER SONG MEINES LEBENS am 25.06.2026 in die deutschen Kinos.Rick (Paul Rudd) sorgt als Frontmann einer Hochzeitsband Abend für Abend für große Gefühle und ausgelassene Stimmung, auch wenn seine eigene Musikkarriere nie den erhofften Höhenflug erlebt hat. Bei einem Auftritt lernt er Danny (Nick Jonas) kennen, einen ehemaligen Boyband-Star, dessen Erfolge jedoch schon einige Jahre hinter ihm liegen. Zwischen den beiden Musikern funkt es sofort kreativ. Bei einer spontanen Jam-Session bis spät in die Nacht entwickelt sich plötzlich eine ganz neue Energie. Während Danny danach mit frischem Selbstvertrauen ins Rampenlicht zurückkehrt, beginnt auch Rick wieder an seine eigene Stimme zu glauben. Als Danny einen Song von Rick zu einem Nummer-1-Hit macht, steht Rick plötzlich vor der Frage, wie weit er bereit ist zu gehen, um sich den Ruhm zu holen, der ihm zusteht.POWER BALLAD - DER SONG MEINES LEBENS ist eine mitreißende, lebensbejahende Geschichte über zweite Chancen, unerwartete Begegnungen und die Freude daran, den eigenen Weg zu finden. Mit viel Humor und großartigen Songs erzählt der Film von Neuanfängen - auf und neben der Bühne. Der Film, der gleichermaßen unterhaltsam wie berührend ist, stammt von Autor, Musiker und Regisseur John Carney ("Sing Street", "Can a Song Save Your Life?", "Once"). In den Hauptrollen überzeugen Paul Rudd ("Ant-Man", "Ghostbusters: Legacy", "Immer Ärger mit 40") mit seinem unverwechselbaren Charme und komödiantischen Timing sowie Nick Jonas ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Midway - Für die Freiheit") durch seine zusätzliche musikalische Dynamik.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk, Online):M.O.O.N. AgencyAstrid Buhr und Nadine KlaunigTelefon: 089 - 20 00 10 80Email: astrid.buhr@moon-germany.com, nadine.klaunig@moon-germany.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6266414