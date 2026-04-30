München (ots) -- Marktdynamik: Geopolitische Spannungen treiben Kapitalmarktrenditen; Bauzinsen bleiben trotz EZB-Pause volatil auf erhöhtem Niveau- Experten-Rat: Wer auf Zinssenkungen spekuliert, verkennt die aktuelle Lage - Planungssicherheit jetzt sichernDie Europäische Zentralbank (EZB) hat heute beschlossen, die Leitzinsen vorerst auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Doch angesichts der Lage im Nahen Osten und der damit verbundenen Energiepreis-Rallye rechnen Marktbeobachter bereits im Juni mit einer ersten Zinserhöhung durch die Notenbank, um die drohende Inflationswelle zu brechen.Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, ordnet die Lage ein:"Die EZB hat den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Doch eines ist klar: Die Inflation ist zurück auf der Agenda. Der Kapitalmarkt hat eine mögliche Leitzins-Erhöhung im Sommer bereits eingepreist. Mit Blick auf die Bauzinsen gehe ich davon aus, dass wir uns in den kommenden Wochen weiter um das Niveau von 4 Prozent für 10-jährige Darlehen bewegen werden. Wer eine passende Immobilie gefunden hat, sollte Fakten schaffen."Drei Empfehlungen für die aktuelle Marktphase:1. Den richtigen Indikator beobachten: Schauen Sie nicht auf den EZB-Leitzins, sondern auf die Entwicklung der 10-jährigen Bundesanleihe - sie zeigt Ihnen, wohin die Reise bei den Bauzinsen geht.2. Zinssicherheit schlägt Spekulation: Angesichts der geopolitischen Lage im Nahen Osten bleibt die Inflation ein Risikofaktor. Lange Zinsbindungen bieten Schutz vor unvorhersehbaren Sprüngen.3. Individueller Vergleich statt Marktwarten: Da die Banken unterschiedlich auf die Renditeschwankungen der Bundesanleihen reagieren, lassen sich durch einen Vergleich oft deutlich bessere Konditionen finden als bei der Hausbank.Über Interhyp:Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp und Prohyp hat das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort präsent.Pressekontakt:Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.deOriginal-Content von: INTERHYP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/6266411