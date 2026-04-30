Immer wieder hatten wir im März auf den kommenden Kursausbruch bei der AMD-Aktie und die Aufholchancen gegenüber Nvidia verwiesen. Seit unseres Kauftipps Anfang März standen bis letzte Woche bereits +86% Kursgewinn zu Buche. Hinter der Dynamik steckt jedoch mehr als kurzfristige Euphorie, denn strukturelle Veränderungen im Server- und KI-Markt könnten dem Unternehmen eine neue Wachstumsphase eröffnen. Erwartungsdruck vor den Quartalszahlen Der Chiphersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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