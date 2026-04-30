Willis, Geschäftsbereich von WTW, beruft Jessica Rössger zur Head of Credit Risk Solutions DACH. Das Unternehmen reagiert damit auf steigende Nachfrage im Bereich Kredit- und Forderungsmanagement. Rössger wird u. a. die Entwicklung und das Wachstum der "Credit Risk Solutions" verantworten. Jessica Rössger wird zum 01.05.2026 Leiterin der Credit Risk Solutions in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei dem Beratungsunternehmen Willis, ein Geschäftsbereich von WTW. Der Makler und Risikoberater ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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