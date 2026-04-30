Der Verkauf eines Maklerunternehmens ist ein weitreichender Schritt - mit vielen Faktoren, die über den Kaufpreis hinausgehen. ATTIKON wirft in diesem Gastbeitrag einen Blick auf den gesamten M&A-Prozess, von der Vorbereitung über die Due Diligence bis hin zur Integration. Ein Artikel von Dr. Dominik Reinartz, Mitglied des Vorstandes und CFO bei der ATTIKON Finanz AGDer Verkauf eines Unternehmens ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ein einmaliger Schritt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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