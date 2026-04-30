2 neue Käufe im Depot: Alphabet: Verzaubert Anleger, Amazon: Guter Start ins Jahr und VW: Enttäuschung

Der heißeste Tag der Berichtssaison ist rum. Mit Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta haben gleich 4 Schwergewichte berichtet. Der Star des Abends war allerdings keiner dieses Quartetts. Qualcomm zog allen davon. Neue Power im Depot: Ein Automobil-Gigant und ein Mobilitäts-Pionier Jetzt wird's spannend! Zwei neue Schwergewichte sind ins Depot eingezogen, und sie könnten für Furore sorgen: Einer transformiert die Autoindustrie, der andere rast mit Vollgas in die Zukunft der Mobilität. Spoiler: Beide Unternehmen setzen mit gewagten, aber berechenbaren Schritten auf langfristige Dominanz. Gewinncrash und Gegenwind: VW-Quartalszahlen enttäuschen! Der größte Autobauer Europas hat heute seine …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran