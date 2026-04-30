Zürich (ots) -Die Genetische Sprechstunde des Instituts für Medizinische Genetik der Universität Zürich zieht von Schlieren ins frisch renovierte Careum Hochhaus im Zürcher Hochschulquartier. Per 1. Juni 2026 befindet sich die ambulante genetische Beratung neu an der Plattenstrasse 10, 8032 Zürich, im 1. Stock.Mit dem Umzug beginnt für die Genetische Sprechstunde ein neues Kapitel. Die ansprechenden Räumlichkeiten bieten ein zeitgemässes, professionelles Umfeld für die Betreuung von Patientinnen und Patienten mit medizinisch-genetischen Fragestellungen und öffnet neue Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit.Nach rund zweieinhalb Jahren Umbauzeit wurde das Careum Hochhaus am 18. November 2025 feierlich eingeweiht. Aus dem ehemaligen Schwesternhochhaus des Universitätsspitals Zürich ist ein moderner Arbeits- und Begegnungsort für Bildung und Gesundheit entstanden."Mit dem neuen Standort rücken wir näher zu unseren Patientinnen und Patienten sowie zu unseren klinischen Partnerinnen und Partnern. Die zentrale Lage und die moderne Infrastruktur schaffen ideale Voraussetzungen für eine vernetzte, patientenorientierte Medizin", sagt Prof. Anita Rauch, Direktorin des Instituts für Medizinische Genetik der Universität Zürich.Die Genetische Sprechstunde richtet sich an Personen und Familien mit Verdacht auf eine genetisch-bedingte Krankheit zur weiteren Abklärung oder mit Fragen zu erblichen Erkrankungen, genetischen Risiken, sowie weiteren medizinisch-genetischen Fragestellungen. Auch zuweisende Ärztinnen und Ärzte profitieren künftig von der zentraleren Lage und der verbesserten Erreichbarkeit.Der Umzug betrifft ausschliesslich die Genetische Sprechstunde.Die genetischen Diagnostiklabore des Instituts bleiben unverändert im Biotechnopark, Wagistrasse 12 in Schlieren tätig.Neue Adresse der genetischen Sprechstunde ab 1. Juni 2026:Universität ZürichInstitut für Medizinische GenetikGenetische SprechstundeCareum HochhausPlattenstrasse 108032 Zürich+41 44 556 33 00medgen.uzh.ch/sprechstundesprechstunde@medgen.uzh.chHinweis zur Anreise:Der neue Standort ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.Die Tramhaltestelle Platte mit den Linien 6 und 8 befindet sich direkt beim Careum Hochhaus. Alternativ ist der Standort über die Haltestelle Kantonsschule mit der Linie 9 oder Hottingerplatz mit der Linie 3 und einem kurzen Fussweg erreichbar. Aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation wird die Anreise mit öV empfohlen.Bildmaterial:Bilder: Björn Schlegel / CareumLinks:1: careum-hochhaus-umbau-beendet-campus.jpg.webp (1400×880) (https://backend.careum.ch/sites/default/files/styles/original/public/media/image/careum-hochhaus-umbau-beendet-campus.jpg.webp?itok=ExE-cqDm)2: careum-hochhaus-umbau-10.jpg.webp (1536×926) (https://backend.careum.ch/sites/default/files/styles/medium_retina/public/media/image/careum-hochhaus-umbau-10.jpg.webp?itok=ccqQWYmZ)Pressekontakt:Universität Zürich | Institut für Medizinische GenetikBjörn Kleijkers | Infrastruktur & Kommunikations Manager+41 44 556 33 32 | bjoern.kleijkers@medgen.uzh.chOriginal-Content von: Institut für Medizinische Genetik | UZH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103611/100939815