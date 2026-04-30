Oberaudorf (ots) -Ob Reorganisation, Entlassungswelle, Fusion oder tiefgreifender Kulturwandel - in belastenden Unternehmensphasen fehlt Führungskräften und Mitarbeitenden häufig nicht die Kompetenz, sondern ein vertraulicher Sparringspartner, der die konkrete Situation wirklich kennt.INNprogress & INNER Progress GmbH, gegründet 2024 und ansässig in Oberaudorf, lanciert mit ihrem Coaching-Pool-Modell eine neue Lösung: Unternehmen buchen einen vorbereiteten, situationsspezifisch zusammengestellten Pool aus zertifizierten Coaches - die aktiv mit internem Organisationswissen ausgestattet werden, bevor die erste Session beginnt.Digitale Coaching-Plattformen wie CoachHub, BetterUp oder Haufe setzen auf große Coach-Pools und algorithmisches Einzel-Matching. INNprogress geht einen anderen Weg: Der Pool wird für jedes Mandat situationsspezifisch zusammengestellt und aktiv mit internem Organisationswissen ausgestattet. Coaches kennen Hierarchien, Entscheidungswege und Kollaborationstools des Unternehmens - bevor die erste Session beginnt.Der entscheidende Unterschied liegt in der Kontextualisierung. Eine Verbinderperson aus dem Pool fungiert als Bindeglied zwischen Organisation und Coaches: Sie gewinnt Einblick in Dokumentationstools wie Slack oder Jira, versteht Prozesslogiken und Strukturen - und gibt dieses Wissen strukturiert an den gesamten Pool weiter. Coaches arbeiten damit nicht als externe Reflexionsfläche ohne Hintergrundwissen, sondern als informierte Begleitung, die Aussagen und Situationen im richtigen Kontext einordnen kann."Aus über 800 Executive Coachings weiß ich: Menschen in kritischen Phasen wünschen sich keine reine Reflexionsfläche. Sie wollen Sparring, konkrete Impulse und jemanden, der ihre Situation wirklich einordnen kann. Genau dafür brauchen Coaches den internen Kontext", sagt Nadine Härtinger, Gründerin und Geschäftsführerin von INNprogress & INNER Progress GmbH.Das Modell richtet sich primär an Führungskräfte in kritischen Phasen. Es kann aber auch für betroffene Mitarbeitende aktiviert werden. Bei einer größeren Kündigungswelle etwa stehen Coaches dem verbleibenden Team als Gesprächspartner zur Verfügung - und können auf Wunsch des Unternehmens auch Mitarbeitende im Trennungsprozess begleiten.Für Unternehmen, die Coaching extern einkaufen, gelten klare Qualitätskriterien. Dazu gehören die Zertifizierung durch die International Coaching Federation (ICF) oder den European Mentoring and Coaching Council (EMCC), nachgewiesene Erfahrung in organisationalen Kontexten sowie eine transparente Prozessstruktur. Alle Coaches im INNprogress-Pool erfüllen diese Anforderungen. Gründerin Nadine Härtinger ist selbst ICF Professional Certified Coach (PCC), diplomierte Organisationsentwicklerin, Arbeitspsychologin und eingetragene Mediatorin.Über INNprogress & INNER Progress GmbHINNprogress & INNER Progress GmbH wurde 2024 von Nadine Härtinger gegründet und hat ihren Sitz in Oberaudorf. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Talent- und Führungskräfteentwicklung mit einem Schwerpunkt auf Female Leadership sowie die Begleitung von Unternehmen in Veränderungsphasen mit kuratierten, sofort aktivierbaren Coaching-Pools. Kern des Angebots ist die Verbindung aus situationsspezifischer Coach-Auswahl, strukturierter Kontextualisierung und zertifizierter Qualität nach ICF-Standard. Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk (Coaching Fellows) von mehr als 340 Coaches und Trainerinnen und Trainern zusammen. Gründerin Nadine Härtinger verfügt über einen Hintergrund als ehemalige Leistungssportlerin sowie über Expertise in Personal- und Organisationsentwicklung, Coaching und Kommunikation.Weitere Informationen: www.innprogress.dePressekontakt:Nadine HärtingerGründerin & Geschäftsführerin, INNprogress & INNER Progress GmbHTelefon: +4915679255624E-Mail: nadine.haertinger@innprogress.deWeb: www.innprogress.deOriginal-Content von: INNprogress & INNER Progress GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182478/6266440