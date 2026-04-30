Was sinnvoller als eine Einführung des Biokraftstoffs E20 wäre, diskutieren wir in der neuen Podcast-Folge. Medientipp: eine Doku über die Tschernobyl-Katastrophe. In der EU-Kommission wird gerade diskutiert, ob man den sogenannten Biokraftstoff E20 einführen soll. Wie der Name schon andeutet, sollen darin 20 Prozent Bioethanol beigemischt werden und damit soll der Anteil höher sein als bei E10. Zudem erhofft man sich einen höheren Preisvorteil als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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