Der an Hamburg grenzende Landkreis Harburg hat drei Konzessionen für den Bau und Betrieb von rund 200 Standorten mit mehr als 600 Ladepunkten in neun Gemeinden vergeben. Nach einer europaweiten Ausschreibung erhielten Vattenfall, Qwello und Wirelane den Zuschlag. Die ersten Ladesäulen des "Harburger Modells" sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Ziel des "Harburger Modells" ist eine flächendeckende und öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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