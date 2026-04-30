München (ots) -RESIDENT EVIL ist zurück: Mit der Neuinterpretation des Kult-Franchise liefert Regisseur Zach Cregger (BARBARIAN, WEAPONS) einen Horrortrip, der unter die Haut geht - und dort bleibt. Constantin Film, die den Film auch produziert hat, bringt RESIDENT EVIL am 17. September in die Kinos.Jetzt gibt es einen ersten Trailer: https://youtu.be/sRtJm2T6NEkDer Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg - und ein Horror, der alles verschlingt.Mit seinen Filmen hat Cregger bereits bewiesen, dass er Horror anders denkt als alle anderen. RESIDENT EVIL verspricht ein Kinoerlebnis, das man so noch nie gesehen hat.Zach Cregger inszeniert RESIDENT EVIL nach seinem Drehbuch, das er gemeinsam mit Shay Hatten (JOHN WICK: KAPITEL 4, "Army of the Dead") geschrieben hat. In den Hauptrollen spielen Austin Abrams (WEAPONS), Paul Walter Hauser (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE), Zach Cherry (FALLOUT, "Severance"), Kali Reis (MERCY, "True Detective") und Johnno Wilson (GRAPEFRUIT).RESIDENT EVIL ist eine Produktion der Constantin Film mit Vertigo Pictures, Playstation Productions, Columbia Pictures und Davis Films. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, David Minkowski, Carter Swan und Asad Qizilbash. Executive Producer sind Oliver Berben, Victor Hadida, Richard Wright und Robert Bernacchi.Kinostart: 17. September 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis, Johnno Wilson u. a.Regie: Zach CreggerDrehbuch: Zach Cregger & Shay HattenProduzent*innen: Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, Carter Swan, Asad QizilbashExecutive Producer: Oliver Berben, Victor Hadida, Richard Wright, Robert BernacchiPressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Pressekontakt:AIM - Creative Strategies & Visions(TV, Print, Radio)Julia Bartelt, Ian BroscheTel.: 030 / 61 20 30 -30 / -67Email: julia.bartelt@aim-pr.de,ian.brosche@aim-pr.deAIM - Online PR & Promotion(Online)Julia Bartelt, Ian BroscheTel.:030 / 61 20 30 -30 / -67Email: julia.bartelt@aim-pr.de, ian.brosche@aim-pr.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6266450