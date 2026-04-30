© Foto: DALL*EDie Hormus-Krise verändert die Marktlogik. Statt Entspannung droht eine längere Blockade - mit direkten Folgen für Ölpreise und Märkte.An der Wall Street kippt die Stimmung im Umgang mit der Iran-Politik von Donald Trump. Lange setzten Investoren darauf, dass harte Drohungen am Ende doch zurückgenommen werden. Dieses Muster bekam sogar einen Namen: "TACO" - "Trump Always Chickens Out". Doch dieses Vertrauen bröckelt. Inzwischen kursiert ein neuer Begriff, der die veränderte Erwartung widerspiegelt. Bloomberg-Kolumnist Javier Blas zitierte einen Händler mit den Worten: "Wir dachten, wir bekämen einen TACO - 'Trump Always Chickens Out'. Aber bisher bekommen wir einen NACHO - 'Not …Den vollständigen Artikel lesen
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