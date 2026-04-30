DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Mai bis Montag, 4. Mai (vorläufige Fassung)

=== F R E I T A G, 1. Mai 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q *** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 53,0 Punkte zuvor: 52,7 Punkte - Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien S A M S T A G, 2. Mai 2026 *** 13:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 1Q M O N T A G, 4. Mai 2026 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April zuvor: 51,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 50,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 10:00 EU/EZB, Ergebnis des Survey of Professional Forecasters *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 51,0 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai *** 14:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Präsentation des EZB-Jahresberichts 2025 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März zuvor: 0,0% gg Vm 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q *** - IT/Unicredit SpA, außerordentliche HV wegen möglicher Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot - BE/Treffen der Eurogruppe - Börsenfeiertag: China, Großbritannien, Japan ===

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April 30, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)

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