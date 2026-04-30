Für einige Youtube-Features werden Zuschauer:innen zur Kasse gebeten. Das ändert sich jetzt bei einer beliebten Funktion. Sie wird für alle Nutzer:innen kostenlos ausgerollt. Doch ein Haken bleibt. Youtube Premium bietet nicht nur Werbefreiheit auf der Videoplattform. Abonnent:innen bekommen für ihr Geld seit der Einführung des Dienstes einige exklusive Funktionen geboten. Auf Mobilgeräten kannst du als Abonnent:in etwa die Wiedergabe auch dann fortsetzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n